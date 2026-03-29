Χρήστος Νικολόπουλος για Μαρινέλλα: «Μακάρι και άλλοι καλλιτέχνες να ακολουθήσουν το ήθος και την ερμηνεία της»

Για την απώλεια της Μαρινέλλας μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και υπογραμμίζοντας πως η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε πίσω της ένα παράδειγμα που, όπως είπε, θα άξιζε να ακολουθήσουν και άλλοι καλλιτέχνες. Ο γνωστός συνθέτης στάθηκε τόσο στην καλλιτεχνική της αξία όσο και στον χαρακτήρα και τη στάση ζωής που τη διέκριναν.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 29 Μαρτίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέφερε για τη μεγάλη ερμηνεύτρια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών: «Είναι ένα λυπηρό γεγονός για τον χώρο μας. Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες».

Η σχέση τους και τα πρώτα βήματα

Ο συνθέτης θυμήθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση τη γνωριμία και τη συνεργασία τους, επισημαίνοντας ότι η Μαρινέλλα στάθηκε δίπλα του στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Όπως είπε, ήταν εκείνη που άκουσε πρώτη τα τραγούδια του και στη συνέχεια προχώρησαν μαζί στην ηχογράφησή τους.

Παράλληλα, τη χαρακτήρισε ως μια αληθινή κυρία, με λόγο λιτό αλλά ουσιαστικό. «Τα λόγια της ήταν λίγα και σταράτα και με μεγάλο νόημα», σημείωσε, προσθέτοντας πως από εκείνη έχει κρατήσει μόνο τις καλύτερες αναμνήσεις και ότι η απώλειά της τον λύπησε βαθιά.

«Ήταν πρωτοπόρα σε όλα»

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Νικολόπουλος τόνισε ότι η Μαρινέλλα υπήρξε πρωτοπόρα σε κάθε πτυχή της καλλιτεχνικής της παρουσίας. Όπως ανέφερε, ξεχώριζε όχι μόνο για τη φωνή και την ερμηνεία της, αλλά και για τον τρόπο που εμφανιζόταν και κινούνταν πάνω στη σκηνή.

«Ήταν πρωτοπόρα σε όλα. Και στον τρόπο της εμφάνισής της και στις κινήσεις της. Πράγματι, ήταν η πρώτη», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η απώλειά της είναι ιδιαίτερα βαριά για τον χώρο του τραγουδιού.

Ο χαρακτήρας και η πειθαρχία της

Σκιαγραφώντας την προσωπικότητά της, ο συνθέτης περιέγραψε τη Μαρινέλλα ως μια γυναίκα μεθοδική, πειθαρχημένη και αφοσιωμένη σε ό,τι έκανε. Σύμφωνα με όσα είπε, μελετούσε προσεκτικά κάθε της βήμα και αντιμετώπιζε τα πάντα με σοβαρότητα και συνέπεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση που κρατούσε απέναντι στην υγεία της, λέγοντας πως ακόμη και όταν δεν ήταν καλά, ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες των γιατρών. Κλείνοντας, επανέλαβε την ευχή του να βρουν και άλλοι καλλιτέχνες έμπνευση στον τρόπο ζωής, την αξιοπρέπεια και την ερμηνεία της Μαρινέλλας.

