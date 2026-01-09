Χρήστος Πολίτης: Τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός – Τον βρήκαν τρεις ημέρες μετά

Αρχικά δημιουργήθηκε σύγχυση και επί ώρες οι δημοσιογράφοι αναζητούσαν αξιόπιστη πηγή προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυσάρεστη πληροφορία για την απώλεια του σημαντικού ηθοποιού.

Χρήστος Πολίτης: Τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός - Τον βρήκαν τρεις ημέρες μετά
09 Ιαν. 2026 12:18
Pelop News

Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ήταν νεκρός ο Χρήστος Πολίτης, τον οποίο βρήκε η οικογένειά του λίγα εικοσιτετράωρα μετά. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, γράφοντας «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».

Αρχικά δημιουργήθηκε σύγχυση και επί ώρες οι δημοσιογράφοι αναζητούσαν αξιόπιστη πηγή προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυσάρεστη πληροφορία για την απώλεια του σημαντικού ηθοποιού.

Η Νάντια Μουρούζη, η οποία υπήρξε συμπρωταγωνίστριά του, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το «ΘΕΜΑ» χθες το βράδυ επιβεβαίωσε πως από τον στενό φιλικό κύκλο τους είχε πληροφορηθεί πως βρέθηκε νεκρός στο σπίτι αλλά κάποιες ημέρες μετά τον θάνατό του, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από τον δημοσιογράφο Τάσο Τεργιάκη, ο οποίος πριν από λίγο στο «Πρωινό» ανέφερε πως, «τη Δευτέρα πέθανε. Τον έψαχνε για σχεδόν μία ολόκληρη μέρα ο αδελφός του και όταν πήγαν στο σπίτι τον βρήκανε νεκρό. Προφανώς ήτανε μία μέρα νεκρός ο άνθρωπος. Έμενε μόνος του στη Νέα Σμύρνη. Χθες το μάθαμε εμείς και να πούμε απ’ τις πληροφορίες που έχουμε απ’ την οικογένεια ότι θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα μάθουμε πότε και πού».

Ο Χρήστος Πολίτης είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας. Ζούσε απομονωμένος ενώ η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το καλοκαίρι του 2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:34 Ιράν: Οι διαδηλώσεις ανησύχησαν τον Χαμενεΐ: «Καταστρέφουν τη χώρα τους για να ευχαριστήσουν τον Τραμπ»
12:26 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις – Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026
12:18 Χρήστος Πολίτης: Τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός – Τον βρήκαν τρεις ημέρες μετά
12:10 Τραμπ: Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα
12:02 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αχτίδα φωτός για εύρεση λύσης – Τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
11:59 Τσιάρας: Το 87,2% των αγροτών δικαιούται αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά – Ρύθμιση για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα
11:50 Γαλλία και Βρετανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα λόγω της καταιγίδας Γκορέτι
11:45 Euroleague: Την Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται στο ΣΕΦ απόψε ο Ολυμπιακός
11:36 Με πατρινό «χρώμα» η κοπή πίτας του ΣΕΠΠΕ
11:30 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 12 έως 17 Ιανουαρίου
11:28 Hλιοπούλου: «Η Νίκη είναι δίκαια στις πρώτες θέσεις»
11:21 Δυτική Ελλάδα: Πού υπάρχουν μπλόκα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων
11:17 Πάτρα: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι για τον φονικό ξυλοδαρμό στο κλαμπ – Έξω από τα δικαστήρια συγγενείς του θύματος
11:15 Οι σχολές στην Ελλάδα που δίνουν πτυχίο και μεταπτυχιακό μαζι
11:07 Πάτρα: Κλάδεμα δένδρων στην Έλληνος Στρατιώτου την Κυριακή
11:02 Ποιοι είναι οι «νέοι» που θα παίξουν με την Παναχαϊκή
10:58 Ανέβηκε η στάθμη του φράγματος Αστερίου, συναγερμός για παρόχθιες περιοχές
10:48 Ρούτσι: Αποστάσεις από την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού για ίδρυση κόμματος
10:46 Συνεργασία ΟΛΠΑ Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας
10:40 Το συγκινητικό βίντεο της Finos Film για τον Χρήστο Πολίτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ