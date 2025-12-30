Χρόνια φλεγμονή και «σκληρό» έντερο ευνοούν τον καρκίνο παχέος εντέρου σε νέους

Νέα μελέτη δείχνει ότι η απώλεια της ελαστικότητας του εντέρου μπορεί να προδιαθέτει σε πρώιμη εμφάνιση της νόσου και ανοίγει δρόμους για πρόληψη και διάγνωση.

Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νέους ενήλικες δεν φαίνεται να οφείλεται μόνο σε ηλικία ή γενετικούς παράγοντες, αλλά και στη «σκληρότητα» του εντερικού ιστού, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advanced Science.

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Emina Huang από το UT Southwestern, η χρόνια φλεγμονή φαίνεται να αλλοιώνει σταδιακά τη δομή του εντέρου, καθιστώντας το πιο άκαμπτο. Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα εντερικού ιστού από ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου πρώιμης έναρξης και διαπίστωσαν ότι τόσο οι όγκοι όσο και οι γύρω υγιείς ιστοί ήταν σημαντικά πιο σκληροί σε σχέση με αυτούς μεγαλύτερης ηλικίας.

Η αυξημένη σκληρότητα, αποτέλεσμα ουλοποίησης και πυκνού κολλαγόνου, φαίνεται να προϋπήρχε της εμφάνισης του καρκίνου. Μέσω της διαδικασίας της μηχανομεταγωγής, τα καρκινικά κύτταρα αντιλαμβάνονται τη σκληρότητα του περιβάλλοντός τους και πολλαπλασιάζονται ταχύτερα, γίνονται πιο επιθετικά και δημιουργούν μεγαλύτερους όγκους σε εργαστηριακά μοντέλα.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση θα μπορούσαν να εστιάσουν όχι μόνο στη γενετική και τις συνήθειες ζωής, αλλά και στην αξιολόγηση της ελαστικότητας του εντέρου και στην παρέμβαση στους μοριακούς μηχανισμούς της μηχανομεταγωγής.

Με τα περιστατικά σε άτομα κάτω των 50 ετών να αυξάνονται ραγδαία – περίπου 12% των διαγνώσεων στις ΗΠΑ από το 2020 αφορά νέους ενήλικες – η καλύτερη κατανόηση του ρόλου της χρόνιας φλεγμονής και της σκληρότητας του εντέρου φαίνεται καθοριστική για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας.

