Χρόνια νόσος: Πού αποτυγχάνει το σύστημα

Ένας 17χρονος, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ανηλίκου, παράβαση του νόμου περί όπλων και του αθλητικού νόμου, ενώ συνελήφθησαν επίσης οι ανήλικοι φίλοι του για συμμετοχή στην συμπλοκή και οι γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας.

Χρόνια νόσος: Πού αποτυγχάνει το σύστημα
29 Οκτ. 2025 13:50
Pelop News

Το βράδυ της Δευτέρας, στην Πάτρα, ανήλικοι ήρθαν στα χέρια για οπαδικούς λόγους. Μια λογομαχία, ένα μαχαίρι, ένα παιδί τραυματισμένο, τρεις συλλήψεις.

Παιδιά που θα ’πρεπε να παίζουν μπάλα, φτάνουν να “σκοτώνονται” γι’ αυτήν. Παιδιά που θα ’πρεπε να ονειρεύονται, λογομαχούν, μισούν, βιαιοπραγούν…

Η νεανική -στην προκείμενη περίπτωση οπαδική- βία στη χώρα μας έχει μετεξελιχθεί σε μια χρόνια νόσο που μολύνει τα γήπεδα, τις γειτονιές, τα σχολεία και τις πλατείες. Πού αποτυγχάνει όμως η κοινωνία μας και φτάνουμε σε αυτά τα φαινόμενα;

Η οπαδική βία στους ανηλίκους δεν είναι απλώς ένα «νεανικό ξέσπασμα», αλλά μια αντανάκλαση της αποτυχίας της ίδιας μας της κοινωνίας, του εκπαιδευτικού μας συστήματος και της πολιτείας. Πόσες φορές έχουμε δει παρόμοια περιστατικά; Δεκάδες!

Η κοινωνία οφείλει να προστατεύσει τα παιδιά της. Δεν μπορεί να περιμένουμε πως μόνο η αστυνομία θα αποτρέψει τα φαινόμενα οπαδικής βίας. Η καταστολή είναι απαραίτητη, όμως δεν επαρκεί. Χρειάζεται πολύπλευρη παρέμβαση.

Χρειάζεται παιδεία, που θα καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και την ομαδικότητα. Ενίσχυση της οικογένειας και των κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να προλαμβάνεται η παραμέληση.

Πρέπει ως κοινωνία να αντιδράσουμε. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στην καταγραφή και την καταδίκη. Ας απαιτήσουμε παιδεία, σχολείο και κοινωνία που δεν πριμοδοτεί τη βία, αλλά το διάλογο, την αλληλοκατανόηση και το ήθος.

Γιατί είναι τα παιδιά μας, το μέλλον μας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
14:35 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: «Έφυγε» από τη ζωή ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ