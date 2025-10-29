Χρόνια νόσος: Πού αποτυγχάνει το σύστημα

Το βράδυ της Δευτέρας, στην Πάτρα, ανήλικοι ήρθαν στα χέρια για οπαδικούς λόγους. Μια λογομαχία, ένα μαχαίρι, ένα παιδί τραυματισμένο, τρεις συλλήψεις.

Παιδιά που θα ’πρεπε να παίζουν μπάλα, φτάνουν να “σκοτώνονται” γι’ αυτήν. Παιδιά που θα ’πρεπε να ονειρεύονται, λογομαχούν, μισούν, βιαιοπραγούν…

Η νεανική -στην προκείμενη περίπτωση οπαδική- βία στη χώρα μας έχει μετεξελιχθεί σε μια χρόνια νόσο που μολύνει τα γήπεδα, τις γειτονιές, τα σχολεία και τις πλατείες. Πού αποτυγχάνει όμως η κοινωνία μας και φτάνουμε σε αυτά τα φαινόμενα;

Η οπαδική βία στους ανηλίκους δεν είναι απλώς ένα «νεανικό ξέσπασμα», αλλά μια αντανάκλαση της αποτυχίας της ίδιας μας της κοινωνίας, του εκπαιδευτικού μας συστήματος και της πολιτείας. Πόσες φορές έχουμε δει παρόμοια περιστατικά; Δεκάδες!

Η κοινωνία οφείλει να προστατεύσει τα παιδιά της. Δεν μπορεί να περιμένουμε πως μόνο η αστυνομία θα αποτρέψει τα φαινόμενα οπαδικής βίας. Η καταστολή είναι απαραίτητη, όμως δεν επαρκεί. Χρειάζεται πολύπλευρη παρέμβαση.

Χρειάζεται παιδεία, που θα καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και την ομαδικότητα. Ενίσχυση της οικογένειας και των κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να προλαμβάνεται η παραμέληση.

Πρέπει ως κοινωνία να αντιδράσουμε. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στην καταγραφή και την καταδίκη. Ας απαιτήσουμε παιδεία, σχολείο και κοινωνία που δεν πριμοδοτεί τη βία, αλλά το διάλογο, την αλληλοκατανόηση και το ήθος.

Γιατί είναι τα παιδιά μας, το μέλλον μας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



