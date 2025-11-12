«Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος

Τα πολλά οικονομικά προβλήματα που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει αποκάλυψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Συγκεκριμένα από την εκπομπή «Buongiorno» στο Mega, θέλησε να μιλήσει για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νοικοκυριά της χώρας. Με το κόστος ζωής να αυξάνεται δραματικά με το πέρασμα του χρόνου.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανέφερε πως ζει στο σκοτάδι καθώς, όπως είπε, δεν έχει αποπληρώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Εστίασε σε μια σειρά από προϊόντα που πωλούνται όλο και ακριβότερα.

«Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε που έχει πάει το κρέας; Τα προϊόντα; Στις 20 του μήνα έχουν αναρωτηθεί πώς ζει αυτός ο κόσμος; Εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι εργαζόμενος, είμαι προνομιούχος, χρωστάω τον ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου.

Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έχω πρόβλημα, έγινε κάποιο μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον. Εκεί που έχει πάει το ηλεκτρικό, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, εκεί που έχει πάει όλο αυτό το σύστημα. Να αλλάξουνε και να αλλάξει πρώτα από όλα η αντιπολίτευση» είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Προ μηνών, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε μιλήσει για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου.

