«Χρωστούσε» 27,5 χρόνια φυλακής, ήταν «ελεύθερος» και συνελήφθη

Είχε καταδικαστεί για τα αδικήματα της ληστείας, του βιασμού και της αρπαγής από κοινού, της επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, της απείθειας, της παράνομης οπλοφορίας καθώς και της απειλής κατά συρροή από κοινού

04 Οκτ. 2025 16:40
Pelop News

Την περασμένη Τρίτης  Σεπτεμβρίου στο Ίλιον συνελήφθη 39χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή κάθειρξης 27 ετών και 6 μηνών.

Ξάνθη: Χειροπέδες σε 27χρονο Τούρκο για κατοχή 25 πυροβόλων όπλων

Ο 39χρονος έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της ληστείας, του βιασμού και της αρπαγής από κοινού, της επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, της απείθειας, της παράνομης οπλοφορίας καθώς και της απειλής κατά συρροή από κοινού.

Ειδικότερα, ο 39χρονος διέπραξε τέσσερις ληστείες με τη χρήση σωματικής βίας σε Καματερό, Φυλή, Ζεφύρι και Ίλιον όπου αρχικά σε μία περίπτωση αφαίρεσε από διανομέα χρηματικό ποσό τραυματίζοντάς τον, ενώ το 2021 στην περιοχή του Ζεφυρίου κινούμενος με όχημα αφαίρεσε από πεζή γυναίκα τσάντα ώμου, παρασύροντάς την στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Επιπρόσθετα, ο 39χρονος στην περιοχή του Ιλίου το 2017 μαζί με έτερο συνεργό, επιβίβασαν στο όχημά τους με τη χρήση βίας, γυναίκα προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις ενώ το 2021 επιβίβασε στο όχημά του με τη βία ανήλικο αγόρι, οδηγώντας το στην περιοχή του Ζεφυρίου όπου του αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο και δύο χρυσές αλυσίδες και διέφυγε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
