Χρυσοχοΐδης από Κρήτη: Έλεγχος 7.000 ΑΦΜ και καταλογισμοί 33,6 εκατ. ευρώ στην έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας ευρήματα που αποκαλύπτουν εκτεταμένη απάτη εις βάρος του Δημοσίου. Όπως είπε, η αστυνομική έρευνα έχει ήδη οδηγήσει σε ελέγχους 7.004 ΑΦΜ, με καταλογισμούς ύψους 33,6 εκατ. ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Εκτεταμένοι έλεγχοι και οικονομικοί καταλογισμοί

Ο υπουργός ανέφερε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 8 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της εντολής που είχε δώσει ο πρωθυπουργός για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

«Είχα δεσμευτεί δημόσια να ερευνήσουμε και να δημοσιοποιήσουμε όλα τα ΑΦΜ που πήραν παράνομα κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα. Αυτό κάνουμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε με προσήλωση στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Από τους ελέγχους προέκυψαν 1.670 εκθέσεις ελέγχου και καταλογισμοί συνολικού ύψους 33.653.808,9 ευρώ, ενώ η Οικονομική Αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τέσσερις εγκληματικές ομάδες και 52 φυσικά και νομικά πρόσωπα που φέρονται να έχουν αποκομίσει παράνομα πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τραπεζικοί έλεγχοι και τα κυκλώματα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται 79 τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι εξετάζονται για τη διαδρομή του χρήματος και τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και την πιθανή καθοδήγησή τους από τρίτα πρόσωπα.

«Η διαφθορά δεν περιορίζεται στα όπλα και τη βία»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η παραβατικότητα έχει πολλές μορφές, επισημαίνοντας πως η απάτη και η ιδιοποίηση δημοσίων πόρων είναι εξίσου σοβαρά εγκλήματα: «Η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία. Είναι και το οικονομικό έγκλημα, η απάτη και η ιδιοποίηση των δημόσιων πόρων που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Οι νόμοι ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η ισονομία αποτελεί θεμέλιο της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Πολιτεία.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη αποκάλυψη του κυκλώματος και την απόδοση ευθυνών σε όσους εκμεταλλεύτηκαν παράνομα τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ.

