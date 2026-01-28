Χρυσός: Δεν έχει τέρμα... το ράλι

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 5.200 δολαρίων ανά ουγγιά, σε ένα περιβάλλον έντονης ζήτησης για ασφαλή καταφύγια και συνεχιζόμενης αποδυνάμωσης του αμερικανικού δολαρίου.

Η spot τιμή του χρυσού έφτασε ενδοσυνεδριακά τα 5.202,06 δολάρια/ουγγιά, πριν υποχωρήσει ελαφρώς και διαμορφωθεί στα 5.179,41 δολάρια/ουγγιά στις 19:55 ET (02:55 ώρα Ελλάδας). Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παράδοσης Απριλίου ενισχύθηκαν κατά 1,8%, κλείνοντας στα 5.215,46 δολάρια/ουγγιά.

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε κυρίως από γεωπολιτικές εντάσεις και την αναζήτηση ασφαλών περιουσιακών στοιχείων. Πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες δεύτερη αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν ενώ παράλληλα εξέφρασε ελπίδα για συμφωνία με την Τεχεράνη, αύξησαν την αβεβαιότητα. Επιπλέον, η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και οι διαφωνίες γύρω από τη Γροιλανδία έχουν ενισχύσει τις διεθνείς ανησυχίες από την αρχή του έτους.

Παράλληλα, η παρατεταμένη εξασθένηση του δολαρίου λειτούργησε ως ισχυρός καταλύτης. Οι αγορές ανησυχούν για τις εκτεταμένες δημοσιονομικές δαπάνες, αλλά και για πιθανές παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) υπό την προεδρία Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση του διαδόχου του Τζερόμ Πάουελ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η νέα ηγεσία θα προωθήσει χαμηλότερα επιτόκια. Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Τραμπ – Fed έχει ενισχύσει τον ρόλο του χρυσού ως αντιστάθμισμα νομισματικών και πολιτικών κινδύνων.

Θετική πορεία ακολούθησαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Το spot ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,2% στα 113,43 δολάρια/ουγγιά, ενώ η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,6% στα 2.669,61 δολάρια/ουγγιά, διατηρώντας και τα δύο μέταλλα κοντά στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά τους.

