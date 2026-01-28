Χρυσός: Δεν έχει τέρμα… το ράλι

Νέο υψηλό λόγω γεωπολιτικής έντασης και αδύναμου δολαρίου

Χρυσός: Δεν έχει τέρμα... το ράλι
28 Ιαν. 2026 8:59
Pelop News

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 5.200 δολαρίων ανά ουγγιά, σε ένα περιβάλλον έντονης ζήτησης για ασφαλή καταφύγια και συνεχιζόμενης αποδυνάμωσης του αμερικανικού δολαρίου.

Η spot τιμή του χρυσού έφτασε ενδοσυνεδριακά τα 5.202,06 δολάρια/ουγγιά, πριν υποχωρήσει ελαφρώς και διαμορφωθεί στα 5.179,41 δολάρια/ουγγιά στις 19:55 ET (02:55 ώρα Ελλάδας). Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παράδοσης Απριλίου ενισχύθηκαν κατά 1,8%, κλείνοντας στα 5.215,46 δολάρια/ουγγιά.

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε κυρίως από γεωπολιτικές εντάσεις και την αναζήτηση ασφαλών περιουσιακών στοιχείων. Πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες δεύτερη αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν ενώ παράλληλα εξέφρασε ελπίδα για συμφωνία με την Τεχεράνη, αύξησαν την αβεβαιότητα. Επιπλέον, η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και οι διαφωνίες γύρω από τη Γροιλανδία έχουν ενισχύσει τις διεθνείς ανησυχίες από την αρχή του έτους.

Παράλληλα, η παρατεταμένη εξασθένηση του δολαρίου λειτούργησε ως ισχυρός καταλύτης. Οι αγορές ανησυχούν για τις εκτεταμένες δημοσιονομικές δαπάνες, αλλά και για πιθανές παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) υπό την προεδρία Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση του διαδόχου του Τζερόμ Πάουελ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η νέα ηγεσία θα προωθήσει χαμηλότερα επιτόκια. Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Τραμπ – Fed έχει ενισχύσει τον ρόλο του χρυσού ως αντιστάθμισμα νομισματικών και πολιτικών κινδύνων.

Θετική πορεία ακολούθησαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Το spot ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,2% στα 113,43 δολάρια/ουγγιά, ενώ η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,6% στα 2.669,61 δολάρια/ουγγιά, διατηρώντας και τα δύο μέταλλα κοντά στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
10:55 Ινδία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με 5 νεκρούς, ανάμεσα τους ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός
10:54 Κωνσταντοπούλου για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ασήκωτο και αβάσταχτο»
10:50 Πάτρα: Καρναβαλική αιμοδοσία την Παρασκευή στην Αγορά Αργύρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ