Χρυσός «φωτιά» λόγω Μέσης Ανατολής

Σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 ο χρυσός ενισχύεται αισθητά στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά προς ασφαλή καταφύγια λόγω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα η αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου δίνει επιπλέον ώθηση.

Διαβάστε επίσης: Μέση Ανατολή – ΔΝΤ: «Η παγκόσμια οικονομία τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία»

Στις ασιατικές συναλλαγές η τιμή spot του χρυσού διαμορφώνεται στα 5.181,30 δολάρια ανά ουγγιά, με κέρδη 46,60 δολαρίων (+0,91%). Η πτώση του δολαρίου καθιστά το μέταλλο πιο ελκυστικό για όσους συναλλάσσονται σε άλλα νομίσματα, ενώ η γεωπολιτική αναταραχή λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης ζήτησης.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι τα βασικά μακροοικονομικά στοιχεία εξακολουθούν να ευνοούν τον χρυσό. Η συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή, ιδιαίτερα με το Ιράν, διατηρεί υψηλή τη ζήτηση για «ασφαλή» περιουσιακά στοιχεία. Παρά την πιθανή βραχυπρόθεσμη αστάθεια, η γενική εικόνα παραμένει αισιόδοξη, με ορισμένους να προβλέπουν ότι το πολύτιμο μέταλλο μπορεί σύντομα να σπάσει νέα ιστορικά υψηλά.

Ο χρυσός, που δεν αποδίδει τόκο, γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής όταν οι αγορές αντιμετωπίζουν γεωπολιτικούς κινδύνους ή χαμηλά επιτόκια, καθώς οι επενδυτές αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν το κεφάλαιό τους.

Στο οικονομικό μέτωπο, η έκθεση ADP για τον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ έδειξε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση νέων θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο, παρότι τα στοιχεία Ιανουαρίου αναθεωρήθηκαν καθοδικά. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επίσημη έκθεση απασχόλησης (Non-Farm Payrolls) της Παρασκευής, με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν +59.000 νέες θέσεις (μετά από +130.000 τον Ιανουάριο).

Ανοδικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα:

Το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,99%, φτάνοντας τα 84,84 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πλατίνα σημείωσε άλμα 2,8% στα 2.141,71 δολάρια.

Το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 1,2% στα 1.667,51 δολάρια.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επενδύσεων Πλατίνας (World Platinum Investment Council) προειδοποιεί ότι η παγκόσμια αγορά πλατίνας αναμένεται να καταγράψει τέταρτο συνεχόμενο ετήσιο έλλειμμα το 2026, εξέλιξη που πιθανότατα θα στηρίξει περαιτέρω τις τιμές του μετάλλου τα επόμενα χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



