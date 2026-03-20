Χρυσοστόμου για οντισιόν του παρελθόντος: «Μου ζητούσαν πράγματα που δεν είχαν σχέση με τον ρόλο»

Ο ηθοποιός μίλησε για μια δύσκολη εμπειρία από οντισιόν του παρελθόντος, περιγράφοντας διαδικασίες που, όπως είπε, δεν εξυπηρετούσαν τον ρόλο, αλλά γίνονταν μόνο για να προκαλέσουν γέλιο.

20 Μαρ. 2026 16:30
Pelop News

Μια άβολη εμπειρία από το παρελθόν του στον χώρο των οντισιόν περιέγραψε ο Γιώργος Χρυσοστόμου, αποκαλύπτοντας ότι του είχαν ζητηθεί πράγματα που δεν σχετίζονταν με τον ρόλο, αλλά είχαν καθαρά σκοπό να προκαλέσουν γέλιο.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στο «Daily Kous Kous», σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην εκπομπή «Breakfast@Star», αναφέρθηκε σε περιστατικά που, όπως είπε, ξεπερνούσαν τα όρια μιας κανονικής ακρόασης και δημιουργούσαν ένα ιδιαίτερα άβολο κλίμα.

 

«Υπήρχε μια κανιβαλιστική διαδικασία»

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου έκανε λόγο για μια διαδικασία που χαρακτήρισε «κανιβαλιστική», εξηγώντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις του ζητήθηκαν σκηνές ή κινήσεις που δεν εξυπηρετούσαν καθόλου τις ανάγκες του ρόλου.

Όπως είπε, του είχε ζητηθεί ακόμη και να φορέσει διαφορετικά το εσώρουχό του και να κάνει κάτι μόνο και μόνο για να γελάσουν όσοι βρίσκονταν στην οντισιόν.

Η περιγραφή της εμπειρίας

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε: «Έχω υπάρξει σε οντισιόν που χωρίς κανέναν λόγο, υπήρχε μια κανιβαλιστική διαδικασία για να γελάσουν. “Βάλε το εσώρουχο έτσι και κάνε κάτι” για να γελάσουν. Δεν χρειαζόταν για τον ρόλο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι είχε ρωτήσει ευθέως αν αυτό ήταν απαραίτητο για τη συγκεκριμένη δουλειά, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση, γεγονός που τον έκανε να αναρωτηθεί γιατί συνεχιζόταν μια τέτοια διαδικασία.

Ο ίδιος παραδέχτηκε επίσης πως εκείνη την περίοδο είχε αφήσει τέτοιες συμπεριφορές να περνούν χωρίς σαφή όρια, σημειώνοντας ωστόσο ότι με τον χρόνο έπρεπε να φτάσουν τα πράγματα σε ακραίο σημείο για να υπάρξει, όπως είπε, μια «επανεκκίνηση» στον τρόπο που αντιμετωπίζονται πλέον τέτοια ζητήματα.

17:23 Θραύσματα από αναχαιτισμένο ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
17:21 Μπακς για Αντετοκούνμπο: «Θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε»!
17:15 Ο Κίμωνας Κουρής στο καστ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα
17:12 Νόρα Δράκου: «Θα είμαι γυναίκα από ατσάλι…», τραυματισμός στον ώμο και επέμβαση, τέλος η σεζόν!
17:08 Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια το 2025 – Για ποια λιμάνια υπάρχει ενδιαφέρον για το 2026
17:05 Χεζμπολάχ: Αρνείται ότι διατηρούσε «τρομοκρατικά δίκτυα» σε Εμιράτα και Κουβέιτ
17:00 Πέγκυ Ζήνα: Επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Άμυνα» και εντυπωσιακό video clip
17:00 Ντόρα Μπακογιάννη στην «Π»: Η ΝΔ κινδυνεύει μόνο από τον εαυτό της – Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
16:53 Τσακ Νόρις: Η ζωή του ανθρώπου που έγινε σύμβολο του action
16:45 Περιπέτεια με αίσιο τέλος: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε χιονοθύελλα στην Ευρυτανία
16:35 Νέο πλήγμα για το Ιράν με τον θάνατο του Ισμαήλ Αχμαντί
16:32 Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τους επιχειρηματίες σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για πρόγραμμα 23 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:30 Χρυσοστόμου για οντισιόν του παρελθόντος: «Μου ζητούσαν πράγματα που δεν είχαν σχέση με τον ρόλο»
16:21 Μειωμένος ο τζίρος στη βιομηχανία στην αρχή του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
16:14 Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός και μαχητής Τσακ Νόρις
16:10 Πάτρα: Ευεξήγητη η επιμονή του Εισαγγελέα για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
16:09 Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»
16:03 Η ακαταστασία στο σπίτι φορτώνει και το μυαλό – Τι δείχνει η επιστήμη
15:59 Το νησί του Ειρηνικού που έγινε προορισμός για «αμερικανικές» γέννες από οικογένειες της Κίνας
15:57 Σειρήνες στο Ιντσιρλίκ: Ψευδής συναγερμός λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας
