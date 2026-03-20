Χρυσοστόμου για οντισιόν του παρελθόντος: «Μου ζητούσαν πράγματα που δεν είχαν σχέση με τον ρόλο»

Μια άβολη εμπειρία από το παρελθόν του στον χώρο των οντισιόν περιέγραψε ο Γιώργος Χρυσοστόμου, αποκαλύπτοντας ότι του είχαν ζητηθεί πράγματα που δεν σχετίζονταν με τον ρόλο, αλλά είχαν καθαρά σκοπό να προκαλέσουν γέλιο.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στο «Daily Kous Kous», σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην εκπομπή «Breakfast@Star», αναφέρθηκε σε περιστατικά που, όπως είπε, ξεπερνούσαν τα όρια μιας κανονικής ακρόασης και δημιουργούσαν ένα ιδιαίτερα άβολο κλίμα.

«Υπήρχε μια κανιβαλιστική διαδικασία»

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου έκανε λόγο για μια διαδικασία που χαρακτήρισε «κανιβαλιστική», εξηγώντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις του ζητήθηκαν σκηνές ή κινήσεις που δεν εξυπηρετούσαν καθόλου τις ανάγκες του ρόλου.

Όπως είπε, του είχε ζητηθεί ακόμη και να φορέσει διαφορετικά το εσώρουχό του και να κάνει κάτι μόνο και μόνο για να γελάσουν όσοι βρίσκονταν στην οντισιόν.

Η περιγραφή της εμπειρίας

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε: «Έχω υπάρξει σε οντισιόν που χωρίς κανέναν λόγο, υπήρχε μια κανιβαλιστική διαδικασία για να γελάσουν. “Βάλε το εσώρουχο έτσι και κάνε κάτι” για να γελάσουν. Δεν χρειαζόταν για τον ρόλο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι είχε ρωτήσει ευθέως αν αυτό ήταν απαραίτητο για τη συγκεκριμένη δουλειά, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση, γεγονός που τον έκανε να αναρωτηθεί γιατί συνεχιζόταν μια τέτοια διαδικασία.

Ο ίδιος παραδέχτηκε επίσης πως εκείνη την περίοδο είχε αφήσει τέτοιες συμπεριφορές να περνούν χωρίς σαφή όρια, σημειώνοντας ωστόσο ότι με τον χρόνο έπρεπε να φτάσουν τα πράγματα σε ακραίο σημείο για να υπάρξει, όπως είπε, μια «επανεκκίνηση» στον τρόπο που αντιμετωπίζονται πλέον τέτοια ζητήματα.

