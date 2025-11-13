Χτυπούσαν ΑΤΜ με εκρηκτικά και οξυγόνο: Στα χέρια της Αστυνομίας σπείρα με λεία μισό εκατομμύριο ευρώ

Έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν διαρρήξεις αυτόματων μηχανημάτων (ΑΤΜ) και κλοπές αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες ταυτοποίησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάζοντας συνολικά 11 υποθέσεις.

13 Νοέ. 2025 12:14
Pelop News

Μεθοδικοί, οργανωμένοι και βαριά οπλισμένοι. Έξι άτομα, ηλικίας 30 έως 51 ετών, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα που «χτυπούσε» ΑΤΜ με τη μέθοδο της οξυγονοκοπής ή με εκρηκτικά, αποκομίζοντας πάνω από 500.000 ευρώ. Οι δράστες είχαν διαπράξει τουλάχιστον 11 διαρρήξεις και 6 κλοπές οχημάτων στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2021, με τα μέλη της να αλλάζουν ρόλους και σύνθεση σε κάθε επιχείρηση.
Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 51, 30, 36, 39, 45 και 34 ετών, είναι όλοι Έλληνες, ενώ οι δύο εξ αυτών βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι για άλλες υποθέσεις.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων κλοπών, της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, του εμπρησμού και της παρακολούθησης ραδιοφάσματος.

Η δράση τους

Οι δράστες μετέβαιναν νύχτα στα σημεία-στόχους χρησιμοποιώντας κλεμμένα οχήματα, τα οποία στη συνέχεια εγκατέλειπαν ή πυρπολούσαν. Για τη διάρρηξη των ΑΤΜ χρησιμοποιούσαν οξυγόνο, πλάσμα ή εκρηκτικές ύλες (γνωστή ως μέθοδος «pizzaslide»), ενώ επικοινωνούσαν μέσω ασυρμάτων και κινητών τηλεφώνων.

Η ομάδα διέθετε εξειδικευμένα εργαλεία (σφυριά, βαριοπούλες, κατσαβίδια, φακούς κεφαλής, φιάλες αερίου, εκρηκτικούς μηχανισμούς) και ρουχισμό απόκρυψης, ενώ είχαν ορίσει άτομο για επιτήρηση του χώρου σε κάθε επιχείρηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και αποθήκες στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν:

  • πολεμικό τυφέκιο με 29 φυσίγγια,
  • πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα και 7 φυσίγγια,
  • πιστόλι με 6 φυσίγγια κρότου,
  • επιχειρησιακός εξοπλισμός και ρουχισμός,
  • πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν τρεις αποθηκευτικούς χώρους ως «ορμητήρια» και σημεία απόκρυψης του εξοπλισμού τους.

Το οικονομικό όφελος και οι υποθέσεις

Η οργάνωση αποκόμισε συνολικά 503.740 ευρώ, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει 11 διαρρήξεις ΑΤΜ, 6 κλοπές οχημάτων και μία κλοπή πινακίδων.
Από τα κλεμμένα αυτοκίνητα, τα πέντε βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η Αστυνομία σημειώνει ότι οι δράστες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και επιπλέον περιπτώσεων.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης της σπείρας.

