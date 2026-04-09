Σοβαρή αναστάτωση προκάλεσε ένα λάθος του CNN, όταν το αμερικανικό δίκτυο ανάρτησε κατά λάθος βίντεο για τον Μάικλ Τζ. Φοξ με τίτλο που παρέπεμπε σε νεκρολογία, με αποτέλεσμα να διαδοθούν γρήγορα φήμες περί θανάτου του ηθοποιού.

[contaisu_summary]

Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη, όταν το CNN δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο με τίτλο που ουσιαστικά παρουσίαζε μια αναδρομή στη ζωή του ηθοποιού. Η διατύπωση αυτή προκάλεσε αμέσως ανησυχία στους θαυμαστές του, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι επρόκειτο για επιβεβαίωση του θανάτου του.

Η είδηση έφτασε γρήγορα και στον ίδιο τον ηθοποιό, με τον εκπρόσωπό του να παρεμβαίνει άμεσα για να βάλει τέλος στη σύγχυση. Όπως ξεκαθάρισε, ο Μάικλ Τζ. Φοξ είναι καλά στην υγεία του και μάλιστα είχε εμφανιστεί δημόσια μόλις την προηγούμενη ημέρα στο PaleyFest, όπου ανέβηκε στη σκηνή και παραχώρησε συνεντεύξεις.

Η αντίδραση του ίδιου με χιούμορ

Ο ίδιος ο Μάικλ Τζ. Φοξ επέλεξε να σχολιάσει τη γκάφα με χιούμορ, μέσα από ανάρτησή του στο Threads. Με σαρκαστική διάθεση, αναφέρθηκε στο σοκ που προκαλεί το να ανοίγεις την τηλεόραση και να βλέπεις ότι μεταδίδεται η «είδηση» του θανάτου σου.

Στην ανάρτησή του, έδωσε μάλιστα και χιουμοριστικές «επιλογές» για το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει κανείς σε μια τέτοια στιγμή, πριν καταλήξει στο βασικό μήνυμα που ήθελε να στείλει: ότι είναι καλά.

Η συγγνώμη του CNN

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, το CNN ανασκεύασε γρήγορα και απομάκρυνε το βίντεο από τις πλατφόρμες του. Παράλληλα, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι το αφιέρωμα δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής και ζήτησε συγγνώμη από τον ηθοποιό και την οικογένειά του.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια αδιανόητη αστοχία από ένα τόσο μεγάλο ειδησεογραφικό δίκτυο.

Η υγεία του Μάικλ Τζ. Φοξ

Υπενθυμίζεται ότι ο 64χρονος ηθοποιός έχει διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον από το 1991 και κατά καιρούς έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Σε συνέντευξή του τον περασμένο Οκτώβριο είχε αποκαλύψει ότι πλέον δεν μπορεί να περπατά για πολλή ώρα, καθώς αυτό ενέχει κινδύνους.

Αυτή ακριβώς η γνωστή μάχη του με την ασθένεια έκανε τη γκάφα του CNN ακόμη πιο σοβαρή στα μάτια πολλών, καθώς η ανάρτηση δεν προκάλεσε μόνο σύγχυση, αλλά και πραγματικό πανικό σε ανθρώπους που ανησύχησαν για την πορεία της υγείας του.

Τελικά, η υπόθεση έκλεισε με τον ίδιο τον Μάικλ Τζ. Φοξ να δίνει την πιο ξεκάθαρη απάντηση: είναι εδώ, είναι καλά και αντιμετώπισε ακόμη και αυτή τη δυσάρεστη γκάφα με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια — με ψυχραιμία και χιούμορ.

Harrison Ford gives Michael J. Fox a hug during a surprise appearance at PaleyFest. The moment hits harder than expected. pic.twitter.com/0hAeV9s2Yk — HustleBitch (@HustleBitch_) April 8, 2026

