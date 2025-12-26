Copa Nadal 2025: Ρεκόρ και γιορτινή ατμόσφαιρα στο λιμάνι της Βαρκελώνης

Για ακόμη μία χρονιά, το λιμάνι της Βαρκελώνης μετατράπηκε σε σκηνικό γιορτινής κολύμβησης με την 116η Copa Nadal, τον παραδοσιακό αγώνα που διεξάγεται κάθε 25 Δεκεμβρίου από το 1908. Η διοργάνωση, που θεωρείται ο παλαιότερος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας στην Ισπανία και μία από τις πιο εμβληματικές στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε από το Club Natació Barcelona (CNB) και προσέλκυσε 403 συμμετέχοντες, την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία της.

🎅🌊 ¿Qué tal un clavadito en aguas abiertas? Sí, y en plena Navidad al grito de “¡No hace frío!”. Entre gorros rojos y espíritu navideño, personas disfrazadas de Santa Claus y otros personajes se lanzan al mar Mediterráneo durante la Copa Nadal, la tradicional carrera de… pic.twitter.com/eOOw4tVLsk — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 25, 2025

Οι κολυμβητές διένυσαν απόσταση 200 μέτρων στα παγωμένα νερά του Port Vell, με στροφή σε σημαδούρα στα 100 μέτρα και εκκίνηση-τερματισμό κοντά στο άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου. Πολλοί συμμετέχοντες εμφανίστηκαν με χριστουγεννιάτικες στολές, Σάντα Κλάους, ξωτικά και άλλα festive outfits, συνδυάζοντας αθλητισμό, παράδοση και εορταστικό πνεύμα.

Στην κατηγορία ανδρών, ο Guillem Pujol (CN Mataró) κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 1:48, καταρρίπτοντας το ιστορικό ρεκόρ της διοργάνωσης και σημειώνοντας την 12η συνεχόμενη νίκη του, νέο ρεκόρ στην ιστορία του αγώνα. Στις γυναίκες, η Laura Rodríguez (CN Barcelona) επικράτησε με χρόνο 2:02, επίσης νέο ρεκόρ, κατακτώντας τον έκτο τίτλο της καριέρας της (2018, 2019, 2020, 2021, 2024 και 2025) και ισοφαρίζοντας το απόλυτο ρεκόρ νικών στην κατηγορία.

Οι νικητές των κατηγοριών έλαβαν χρηματικό έπαθλο 250 ευρώ. Μετά τον τερματισμό, οι αθλητές και οι συμμετέχοντες έσπευσαν να ζεσταθούν με ζεστά ροφήματα, ενώ η ατμόσφαιρα παρέμεινε γεμάτη ενθουσιασμό, συγκίνηση και αλληλεγγύη.

Η Copa Nadal παραμένει πέρα από αγώνα: αποτελεί σύμβολο της βαρκελωνέζικης ταυτότητας, συνδυάζοντας αθλητική πρόκληση με την εορταστική διάθεση των Χριστουγέννων.

