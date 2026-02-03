Credit Suisse: Εκατοντάδες λογαριασμοί της φέρεται να συνδέονται με το Ναζιστικό καθεστώς

Σύμφωνα με τα αρχεία, ο οικονομικός βραχίονας των SS διατηρούσε λογαριασμό στην τράπεζα. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι προέκυψαν νέα στοιχεία σχετικά με σχέδιο που φέρεται να βοήθησε Ναζί να διαφύγουν στην Αργεντινή

Credit Suisse: Εκατοντάδες λογαριασμοί της φέρεται να συνδέονται με το Ναζιστικό καθεστώς
03 Φεβ. 2026 18:51
Pelop News

Σύμφωνα με έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν ταυτοποιηθεί 890 λογαριασμοί στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse με πιθανούς δεσμούς με το ναζιστικό καθεστώς, όπως δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ ενόψει ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας την Τρίτη, με αντικείμενο τον ρόλο τραπεζών στη διευκόλυνση του Ολοκαυτώματος, αναφέρει το Reuters.

Σοκ, μαθητής μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του!

Σύμφωνα με τον Γκράσλεϊ, που προεδρεύει της Επιτροπής, μεταξύ των λογαριασμών περιλαμβάνονται και μέχρι πρότινος αδημοσιοποίητοι λογαριασμοί της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που συνδέονται με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων, καθώς και τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό. Ο ίδιος επισήμανε ότι παρακολουθεί την έρευνα για τη Credit Suisse εδώ και χρόνια.

Η UBS, η οποία απέκτησε την Credit Suisse στο πλαίσιο έκτακτης εξαγοράς το 2023, ανέφερε πέρυσι ότι συνεργάζεται με τον πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νιλ Μπάροφσκι, προκειμένου να ρίξει φως σε λογαριασμούς με ναζιστικές διασυνδέσεις που τηρούνταν στην πρώην ανταγωνίστριά της.

Έχουν ζητήσει συγγνώμη
Σε προδημοσίευση της κατάθεσής της ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, η UBS ανέφερε ότι τόσο η ίδια όσο και η Credit Suisse έχουν ζητήσει συγγνώμη και έχουν καταλήξει σε παγκόσμιο διακανονισμό το 1999, ο οποίος, όπως υποστήριξε, παρείχε οριστική διευθέτηση των αξιώσεων και έκλεισε την τότε αντιπαράθεση. Η τράπεζα χαρακτήρισε τη σημερινή έρευνα ως εθελοντική πρωτοβουλία.

Ο Γκράσλεϊ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι έχει λάβει δύο εκθέσεις και μία επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με την πορεία της έρευνας του Μπάροφσκι.

Όπως προέκυψε από την ανασκόπηση, οι τραπεζικές σχέσεις της Credit Suisse με τα SS, την παραστρατιωτική οργάνωση των Ναζί, ήταν εκτενέστερες από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με τα αρχεία, ο οικονομικός βραχίονας των SS διατηρούσε λογαριασμό στην τράπεζα. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι προέκυψαν νέα στοιχεία σχετικά με σχέδιο που φέρεται να βοήθησε Ναζί να διαφύγουν στην Αργεντινή.

Η UBS δήλωσε ότι αναγνωρίζει και εκφράζει τη βαθιά της λύπη για το γεγονός ότι η περίοδος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία της ελβετικής τραπεζικής. «Προσεγγίζουμε το σημερινό θέμα με βαθύ σεβασμό», ανέφερε, σύμφωνα με το κείμενο της κατάθεσης, ο πρόεδρος της UBS Americas, Ρόμπερτ Καρόφσκι.

Να ολοκληρωθεί η έρευνα
Όπως σημείωσε, με την εξαγορά της Credit Suisse η UBS δεσμεύτηκε πλήρως να επαναφέρει την έρευνα σε σωστή τροχιά και έκτοτε έχει λάβει εκτενή μέτρα για να διευκολύνει τον έλεγχο του Μπάροφσκι. «Πλέον, με τρία χρόνια εμπειρίας, προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, ώστε ο κόσμος να λάβει χρήσιμα συμπεράσματα και πληροφορίες από τα πορίσματα της τελικής έκθεσης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με συνεργάτες της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ η τελική έκθεση εκτιμάται ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα στο τέλος του έτους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:31 Ομόνοια: Εξαφάνιση 14χρονου
20:21 Τα εγκλήματα από το παρελθόν, που ψάχνει η ΕΛΑΣ και το κίνητρο για τη δολοφονία του Μανώλη Βροντάκη στη Νέα Πέραμο
20:11 Το μήνυμα του ετεροθαλή αδερφού της Λόρας: «Ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ»
20:00 Πάτρα: Οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχει διακοπή στο νερό, που και πότε!
19:51 Δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της και του έκοψε κομμάτι!
19:41 Μοναχός του Αίγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο στα διόδια Λογγού
19:21 Είχε δολοφονηθεί και ο θείος του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, πίσω από το έγκλημα η σύζυγός του και ο εραστής της
19:11 Διακίνηση ναρκωτικών και τρεις συλλήψεις νεαρών στο Αιγάλεω
19:00 Αντιπαράθεση για τον Παναχαϊκό Σύλλογο Αγροτών – Τα επιχειρήματα και ο αντίλογος
18:51 Credit Suisse: Εκατοντάδες λογαριασμοί της φέρεται να συνδέονται με το Ναζιστικό καθεστώς
18:41 «Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», τι ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
18:31 Τρομερός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στη Μιανμάρ
18:25 «Έφαγε» τρία χρόνια φυλακή για απόπειρα βιασμού ιερόδουλης σε οίκο ανοχής!
18:17 Δήμος Καλαβρύτων: Καινούργια ημιφορτηγά ενισχύουν το στόλο του Τμήματος Περιβάλλοντος
18:10 Σοκ, μαθητής μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του!
18:00 Αχαΐα – Ευλογιά προβάτων: SOS για τον Ερύμανθο – Τυροκόμος χτυπάει καμπανάκι μέσω της «Π»
17:51 Αυτός είναι ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για δολιοφθορά σε γερμανικά πολεμικά πλοία
17:43 Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε τροχαίο
17:33 Δυτική Αχαΐα – Συνάντηση εργασίας Αλεξόπουλο-Αντιδημάρχων: «Προχωράμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα»
17:30 Cavino: Ηγέτης της ελληνικής αγοράς κρασιού με τζίρο 36 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ