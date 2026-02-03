Credit Suisse: Εκατοντάδες λογαριασμοί της φέρεται να συνδέονται με το Ναζιστικό καθεστώς

Σύμφωνα με έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν ταυτοποιηθεί 890 λογαριασμοί στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse με πιθανούς δεσμούς με το ναζιστικό καθεστώς, όπως δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ ενόψει ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας την Τρίτη, με αντικείμενο τον ρόλο τραπεζών στη διευκόλυνση του Ολοκαυτώματος, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με τον Γκράσλεϊ, που προεδρεύει της Επιτροπής, μεταξύ των λογαριασμών περιλαμβάνονται και μέχρι πρότινος αδημοσιοποίητοι λογαριασμοί της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που συνδέονται με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων, καθώς και τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό. Ο ίδιος επισήμανε ότι παρακολουθεί την έρευνα για τη Credit Suisse εδώ και χρόνια.

Η UBS, η οποία απέκτησε την Credit Suisse στο πλαίσιο έκτακτης εξαγοράς το 2023, ανέφερε πέρυσι ότι συνεργάζεται με τον πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νιλ Μπάροφσκι, προκειμένου να ρίξει φως σε λογαριασμούς με ναζιστικές διασυνδέσεις που τηρούνταν στην πρώην ανταγωνίστριά της.

Έχουν ζητήσει συγγνώμη

Σε προδημοσίευση της κατάθεσής της ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, η UBS ανέφερε ότι τόσο η ίδια όσο και η Credit Suisse έχουν ζητήσει συγγνώμη και έχουν καταλήξει σε παγκόσμιο διακανονισμό το 1999, ο οποίος, όπως υποστήριξε, παρείχε οριστική διευθέτηση των αξιώσεων και έκλεισε την τότε αντιπαράθεση. Η τράπεζα χαρακτήρισε τη σημερινή έρευνα ως εθελοντική πρωτοβουλία.

Ο Γκράσλεϊ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι έχει λάβει δύο εκθέσεις και μία επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με την πορεία της έρευνας του Μπάροφσκι.

Όπως προέκυψε από την ανασκόπηση, οι τραπεζικές σχέσεις της Credit Suisse με τα SS, την παραστρατιωτική οργάνωση των Ναζί, ήταν εκτενέστερες από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με τα αρχεία, ο οικονομικός βραχίονας των SS διατηρούσε λογαριασμό στην τράπεζα. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι προέκυψαν νέα στοιχεία σχετικά με σχέδιο που φέρεται να βοήθησε Ναζί να διαφύγουν στην Αργεντινή.

Η UBS δήλωσε ότι αναγνωρίζει και εκφράζει τη βαθιά της λύπη για το γεγονός ότι η περίοδος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία της ελβετικής τραπεζικής. «Προσεγγίζουμε το σημερινό θέμα με βαθύ σεβασμό», ανέφερε, σύμφωνα με το κείμενο της κατάθεσης, ο πρόεδρος της UBS Americas, Ρόμπερτ Καρόφσκι.

Να ολοκληρωθεί η έρευνα

Όπως σημείωσε, με την εξαγορά της Credit Suisse η UBS δεσμεύτηκε πλήρως να επαναφέρει την έρευνα σε σωστή τροχιά και έκτοτε έχει λάβει εκτενή μέτρα για να διευκολύνει τον έλεγχο του Μπάροφσκι. «Πλέον, με τρία χρόνια εμπειρίας, προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, ώστε ο κόσμος να λάβει χρήσιμα συμπεράσματα και πληροφορίες από τα πορίσματα της τελικής έκθεσης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με συνεργάτες της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ η τελική έκθεση εκτιμάται ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα στο τέλος του έτους.

