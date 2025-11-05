«Δέχθηκα πολλές απειλές»! Ο Ντιφαλά για το Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα, ΒΙΝΤΕΟ

Ένας από τους πιο γνωστούς διαιτητές της Euroleague, ο Μεντί Ντιφαλά, έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις απειλές που δέχθηκε μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα πριν από δύο χρόνια, οι οποίες τον οδήγησαν στο να διαγράψει τα social media.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο που συμπεριφέρονται στους διαιτητές οι Βασίλης Σπανούλης και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

O Ντιφαλά ανέφερε μεταξύ άλλων στο “Triple Threat Show” του “Amerikanos24”:

Για το αν ασχολείται με κάτι άλλο παράλληλα με την δουλειά του ως διαιτητής: «Κάποιοι αποφασίζουν να αφοσιωθούν μόνο στο να είναι διαιτητές και κάποιοι άλλοι, όπως εγώ κάνουν και κάτι άλλο παράλληλα. Προσωπικά, είμαι καθηγητής Αγγλικών από το 2007. Πλέον, είμαι τυχερός να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο».

Για το αν υπάρχει το «τέλειο» παιχνίδι: «Το τέλειο παιχνίδι δεν υπάρχει γιατί κάποια στιγμή σίγουρα θα κάνουμε κάποιο λάθος. Κάποιες φορές αυτά τα λάθη είναι λιγότερο ή περισσότερα σημαντικά. Απλά θέλεις να αποφύγεις να κάνεις κάποιο λάθος που θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Οπότε, το τέλειο παιχνίδι είναι όταν η καλύτερη ομάδα κερδίζει και όταν στο τέλος κανένας δεν σχολιάζει τη διαιτησία ή δεν θυμάται καν ότι ήσουν εκεί, αλλά αυτό δεν συμβαίνει συχνά».

Για το αν έχει δεχθεί απειλές μετά από κάποιο παιχνίδι: «Θα μοιραστώ κάτι μαζί σας. Πριν από δυο χρόνια ήμουν στη διαιτητική ομάδα για την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για τα playoff. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο υπάρχει ένα φάουλ στον Τζαμπάρι Πάρκερ. Είμαι λοιπόν ο κεντρικός διαιτητής στη φάση και μπορώ να δω το δεξί χέρι του σουτέρ από τη δική μου πλευρά. Βλέπω ότι ο αμυντικός κρατάει το χέρι με το αριστερό του, ενώ προσποιείται ότι αμύνεται κανονικά με το δεξί. Οπότε σφυρίζω, παρόλο που το παιχνίδι είναι ισόπαλο και μένει το τελευταίο δευτερόλεπτο. Άκουσα πολλά μετά. Κάποιοι είπαν «Ήταν φάση 50/50». Όχι, δεν ήταν φάση 50/50».

Για το τι τον ανάγκασε να διαγράψει τα social media: «Μετά από το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα δέχθηκα πάρα πολλά μηνύματα και πλέον δεν έχω ούτε Instagram ούτε Facebook. Δεν έχω social media πια. Μετά από το συγκεκριμένο play δέχθηκα πολλές απειλές και άσχημα λόγια και εγώ απλά σκεφτόμουν «Ελάτε τώρα, απλώς έκανα τη δουλειά μου». Δεν είμαι εναντίον σου ή της ομάδας σου, απλά θέλω να είμαι αψεγάδιαστος. Στο τέλος της ημέρας δεν με ενδιαφέρει ποιος χάνει και ποιος κερδίζει, απλά θέλω να κάνω καλή δουλειά».

Για το πώς αντιδρούν ο Βασίλης Σπανούλης και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους απέναντι στη διαιτησία σαν προπονητές: «Θα έλεγα ότι ο Σπανούλης ως προπονητής είναι πολύ ήρεμος. Δεν τον έχω δει ποτέ να έχει ασεβή συμπεριφορά. Νομίζω ότι ο Γιασικεβίτσιους έχει αλλάξει λίγο. Είναι λίγο πιο ήρεμος. Και οι δυο προπονητές, όμως, είναι πολύ έξυπνοι και καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την περσόνα τους για να μας επηρεάσουν. Και οι δυο μας σέβονται και απλά θέλουν να κερδίσουν. Είναι ακόμα σαν παίκτες, μπορείς να το νιώσεις αυτό, είναι πολύ δραστήριοι. Θυμάμαι μια μέρα ο Σάρας έμπαινε μέσα στο παρκέ και του είπα «Σε παρακαλώ πρέπει να μείνεις στον χώρο σου» και μου είπε «Συγγνώμη». Μετά το έκανε ξανά και του είπα «Βλέπω ότι ακόμα θέλεις να παίζεις» και μου απάντησε «Ναι, εννοείται, θα ήθελα πολύ να τους δείξω πως πρέπει να το κάνουν».

Για το αν υπάρχουν παίκτες και προπονητές που είναι δύσκολο να τους διαχειριστούν: «Αν πω κάποια ονόματα, ίσως χρησιμοποιηθεί εναντίον μου. Υπάρχουν, όμως, παίκτες και προπονητές που είναι πιο δύσκολο να τους διαχειριστείς. Ξέρουμε πριν από το παιχνίδι ποιους παίκτες και ποιον προπονητή πρέπει να προσέξουμε».

