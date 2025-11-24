Δεύτερη ευκαιρία

Η Πάτρα βρίσκεται για μια ακόμα φορά σε κρίσιμο σταυροδρόμι, αλλά απροετοίμαστη, καθώς η απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης στερεί από το λιμάνι τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τελευταία για τα ελληνικά λιμενικά κέντρα και την ώρα που ο Πειραιάς και η Ελευσίνα ενισχύουν τον ρόλο τους στο νέο περιβάλλον των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η Πάτρα δεν μπορεί να χάνει άλλο πολύτιμο χρόνο. Με μια ολοκληρωμένη σιδηροδρομική πύλη, θα μπορούσε να διεκδικήσει και εμπορευματικό ρόλο και να ενταχθεί δυναμικά στον χάρτη των μελλοντικών επενδύσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



