Δεύτερη ημέρα εργασιών στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κρίσιμες ομιλίες και συζητήσεις ΖΩΝΤΑΝΑ

Με τις ομιλίες των πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, συνεχίστηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, για δεύτερη ημέρα, το 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, που διεξάγεται στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Οι σημερινές εργασίες ξεκίνησαν με θεματική συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στις 11:00, με τον συνταγματολόγο Νίκος Αλιβιζάτος να τονίζει την ανάγκη σαφών προτεραιοτήτων, επικεντρώνοντας στο κράτος δικαίου και στην ανεξέλεγκτη ισχύ της εκτελεστικής εξουσίας. Παράλληλα, πρότεινε τη σύσταση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου για την προαγωγή όλων των δικαστών και την εμπλοκή εξωδικαστικών, προκειμένου να ενισχυθούν τα θεσμικά αντίβαρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προγραμματισμένες ομιλίες των ιστορικών στελεχών: Γιώργος Παπανδρέου (12:30), Ευάγγελος Βενιζέλος (13:00), Παύλος Γερουλάνος (13:30), Άννα Διαμαντοπούλου (14:30) και Χάρης Δούκας (17:00).

Στο χθεσινό άνοιγμα του συνεδρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα σε «κάθε δημοκράτη», τονίζοντας την ανάγκη για «νέα Αλλαγή» και ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την τραγωδία στα Τέμπη, αναφερόμενος σε «επιτελικό παρακράτος».

Παράλληλα, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης τόνισε την ανάγκη διεύρυνσης της παράταξης με σαφές πολιτικό και αξιακό στίγμα, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «δίνει μάχη νίκης και όχι μάχη κατάταξης».

Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας αναμένεται να αναδείξουν τις θέσεις του κόμματος για τα εσωτερικά και συνταγματικά θέματα, ενώ παρακολουθούνται με μεγάλο ενδιαφέρον από στελέχη, δημοσιογράφους και την πολιτική κοινή γνώμη.

