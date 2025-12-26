Δείτε όλες τις αργίες του 2026: Τα τριήμερα, το Πάσχα και όλες οι επίσημες και τοπικές γιορτές της χρονιάς

Με το τέλος του 2025 να πλησιάζει, πολλοί αναζητούν ήδη τις αργίες του 2026, προκειμένου να οργανώσουν ξεκούραση και ταξίδια. Το νέο έτος προσφέρει αρκετά τριήμερα, ένα τετραήμερο γύρω από το Πάσχα, αλλά και σταθερές αργίες που «σπάνε» τη ρουτίνα.

Όλες οι αργίες του 2026 – Ημερολόγιο

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Τοπικές Αργίες και Πολιούχοι Άγιοι

1 Ιανουαρίου: Άγιος Βασίλειος (Βραχνέικα)

7 Ιανουαρίου: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Μεσσήνη)

17 Ιανουαρίου: Άγιος Αντώνιος (Περιστέρι, Βέροια), Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος ο εν Ιωαννίνοις (Ιωάννινα)

18 Ιανουαρίου: Άγιος Αθανάσιος (Αμαλιάδα, Διδυμότειχο, Αμφιλοχία, Κουφάλια, Ιστιαία, Άδενδρο, Κύμη, Στυλίδα)

23 Ιανουαρίου: Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω: (Λιτόχωρο)

25 Ιανουαρίου: Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (Νέα Καρβάλη)

30 Ιανουαρίου: Εύρεση εικόνας της Θεομήτορος (Τήνος)

1 Φεβρουαρίου: Άγιος Αναστάσιος (Ναύπλιο), Άγιος Τρύφων (Βυτίνα, Παλλήνη, Νέα Λάμψακος)

2 Φεβρουαρίου: Υπαπαντή του Χριστού (Σαντορίνη, Καλαμάτα, Γύθειο)

10 Φεβρουαρίου: Άγιος Χαράλαμπος ( Πρέβεζα, Φιλιατρά, Πύργος Ηλείας, Κέα)

17 Φεβρουαρίου: Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος (Μυτιλήνη)

25 Φεβρουαρίου: Άγιος Ρηγίνος (Σκόπελος)

26 Φεβρουαρίου και Κυριακή της Σαμαρείτιδος: Αγία Φωτεινή (Νέα Σμύρνη)

27 Φεβρουαρίου: Άγιος Φανούριος ( Ρόδος)

11 Μαρτίου: Αγία Θεοδώρα (Άρτα)

16 Μαρτίου: Όσιος Χριστόδουλος (Πάτμος)

17 Μαρτίου: Άγιος Αλέξιος (Καλάβρυτα)

25 Μαρτίου: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Βράσταμα Χαλκιδικής, Βαγιονιά Ηρακλείου)

14 Απριλίου: Άγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο Χωραΐτης (Χώρα Μεσσηνίας)

23 Απριλίου ή Δευτέρα του Πάσχα: Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος ( Ελευσίνα, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Ασπροβάλτα, Γουμένισσα, Εράτυρα, Μακροχώρι Ημαθίας, Σουφλί, Αμυγδαλεώνας Καβάλας, Νεμέα, Νιγρίτα, Πρώτη, Σιδηρόκαστρο, Ιεράπετρα, Νέα Βύσσα, Νέα Πέραμος Αττικής, Νέα Ποτίδαια, Ξηροπόταμος Δράμας, Ξυλόπολη Θεσσαλονίκης, Βερτίσκος Θεσσαλονίκης)

30 Απριλίου: Άγιος Δονάτος (Παραμυθιά Θεσπρωτίας)

2 Μαΐου: Άγιος Αθανάσιος (Δοξάτο)

3 Μαΐου: Άγιος Πέτρος επίσκοπος Άργους (Άργος)

6 Μαΐου ή Κυριακή των Μυροφόρων: Όσιος Σεραφείμ, Δομβούς (Λιβαδειά)

8 Μαίου: Άγιος Αρσένιος (Πάρος)

9 Μαίου: Άγιος Χριστόφορος (Αγρίνιο, Κρηνίδες, Πικέρμι)

15 Μαίου: Άγιος Αχίλλιος (Λάρισα, Γρεβενά)

17 Μαϊου: Άγιος Αθανάσιος επίσκοπος Χριστιανουπόλεως (Κυπαρισσία)

21 Μαίου: Αγίοι Κωνσταντίνος & Ελένη: Σάπες, Καλαμπάκι, Καστελλόριζο, Δεσκάτη, Γλυφάδα, Μαλεσίνα.

22 Μαίου: Άγιοι Νεομάρτυρες Δημήτριος και Παύλος (Τρίπολη)

29 Απριλίου: Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης ( Θήβα)

21 Ιουνίου: Άγιος Νικήτας ο Νισύριος ( Νίσυρος)

24 Ιουνίου: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Κάτω Αχαϊα)

29 Ιουνίου: Απόστολος Παύλος (Καβάλα, Κόρινθος, Αμφίπολη), Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος (Γιαννιτσά)

7 Ιουλίου: Αγία Κυριακή (Σέρβια)

8 Ιουλίου: Θεόφιλος ο μυροβλήτης (Νέα Ζίχνη.*Άγιος Θεράπων: Ζωγράφου Αττικής)

12 Ιουλίου: Άγιος Παΐσιος (Νέα Έφεσος Πιερίας)

17 Ιουλίου: Αγία Μαρίνα (Λέρος, Ηλιούπολη Αττικής, Αγία Μαρίνα Κάσου, Κομηλιό Λευκάδας)

20 Ιουλίου: Προφήτης Ηλίας (Ίασμος, Κορμίστα)

22 Ιουλίου: Αγία Μαρκέλλα ( Χίος )

26 Ιουλίου: Αγία Παρασκευή (Αγία Παρασκευή Αττικής, Κομοτηνή, Χαλκίδα, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, Σταυρός Θεσσαλονίκης, Λαγκαδάς, Άργος Ορεστικό, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, Μελίκη Ημαθίας, Φάρσαλα)

27 Ιουλίου: Άγιος Παντελεήμων (Φλώρινα, Κάτω Νευροκόπι, Παρανέστι, Τήλος, Περάνθη)

6 Αυγούστου: Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (Κιάτο)

15 Αυγούστου: Κοίμησις της Θεοτόκου (Λαχανάς Θεσ/νίκης, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ροδολίβος Σερρών, Ηράκλεια Σερρών, Παληό Καβάλας, Νέα Πέραμος Καβάλας, Όλυμπος Καρπάθου), Παναγία Κανάλα (Κύθνος)

19 Αυγούστου: Όσιος Θεοφάνης ( Νάουσα Ημαθίας)

23 Αυγούστου: Παναγία Θεομάνα-Οδηγήτρια (Νέα Κίος),Παναγία Φανερωμένη (Νέα Μηχανιώνα , Λευκάδα)

25 Αυγούστου: Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, Προστάτης και Έφορος Νήσου Καρπάθου ( Κάρπαθος)

29 Αυγούστου: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ( Ξάνθη, Πτολεμαΐδα, Τυχερό Έβρου)

4 Σεπτεμβρίου: Όσιος Άνθιμος (Αστυπάλαια)

7 Σεπτεμβρίου: Άγιοι Νεομάρτυρες Αθανάσιος ο εν Ξηροκρήνη και Ιωάννης οι Κουλακιώτες (Χαλάστρα), Άγιος Σώζων (Λήμνος)

8 Σεπτεμβρίου: Γέννησις της Θεοτόκου (Ιερισσός, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Νέα Κορώνη), Παναγία Γιάτρισσα (Λουτράκι), Παναγία Κορυφινή ( Νέα Μουδανιά), Παναγία Κανάλα (Κύθνος)

15 Σεπτεμβρίου: Άγιος Βησσαρίων (Καλαμπάκα, Τρίκαλα, Πύλη Τρικάλων, Φιλιππιάδα Νοκοπόλεως Πρεβέζης)

23 Σεπτεμβρίου: Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης (Καρπενήσι)

24 Σεπτεμβρίου: Παναγία η Μυρτιδιώτισσα (Πύλος)

3 Οκτωβρίου: Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης (Αθήνα, Γαργαλιάνοι)

14 Οκτωβρίου: Οσία Παρασκευή η Επιβατινή (Νέοι Επιβάτες, Νέα Καλλικράτεια)

15 Αυγούστου: Παναγία Κοσμοσώτειρα (Φέρες Έβρου)

17 Αυγούστου: Άγιος Μύρων ( Αντικύθηρα)

18 Οκτωβρίου: Άγιος Λουκάς (Λαμία, Έδεσσα)

20 Οκτωβρίου: Άγιος Αρτέμιος (Μύκονος), Άγιος Γεράσιμος (Κεφαλλονιά), Αγία Ματρώνα (Νέα Ερυθραία)

26 Οκτωβρίου: Άγιος Δημήτριος ( Θεσσαλονίκη, Χρυσούπολη, Ναύπακτος, Κηφισιά, Κολινδρός, Πετρούπολη, Κοκκινόχωμα Καβάλας, Κωσταράζι Καστοριάς)

3 Νοεμβρίου: Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης (Νέα Ιωνία Αττικής)

4 Νοεμβρίου: Άγιοι Νίκανδρος και Ιωαννίκιος ( Αριδαία)

8 Νοεμβρίου: Αρχάγγελος Μιχαήλ (ο Πανορμίτης) (Σύμη), Άγιοι Ταξιάρχαι Μιχαήλ και Γαβριήλ (Αιτωλικό, Μυτιλήνη, Σέριφος, Σέρρες)

10 Νοεμβρίου: Άγιος Αρσένιος (Πλατύ Ημαθίας)

11 Νοεμβρίου: Άγιος Μηνάς (Ηράκλειο, Καστοριά, Ελευθερούπολη, Σαλαμίνα, Κρύα Βρύση)

14 Νοεμβρίου: Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος, ο Νεομάρτυς ( Ύδρα, Ρόδος)

21 Νοεμβρίου: Εισόδια της Θεοτόκου ( Χανιά, Λιβαδειά, Χωριστή, Προσοτσάνη, Νικήσιανη, Παλαιοχώρα Χανίων), Παναγία Οδηγήτρια ( Κίμωλος), Παναγία Εικονίστρια (Σκιάθος)

25 Νοεμβρίου: Αγία Αικατερίνη (Κατερίνη, Σητεία)

26 Νοεμβρίου: Όσιος Νίκων ο μετανοείτε (Σπάρτη)

28 Νοεμβρίου: Άγιοι πεντεκαίδεκα Μάρτυρες (Κιλκίς)

30 Νοεμβρίου: Άγιος Ανδρέας (Πάτρα)

4 Δεκεμβρίου: Αγία Βαρβάρα (Ρέθυμνο, Δράμα, Αργυρούπολη, Αγία Βαρβάρα Αττικής, Νέα Πέραμος Αττικής), Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

6 Δεκεμβρίου: Άγιος Νικόλαος (Αλεξανδρούπολη, Άστρος, Βόλος, Γαλαξείδι, Γαστούνη, Νίκαια Αττικής, Δελφοί, Κάλυμνος, Κάρπαθος (Πηγάδια), Διαφάνι Καρπάθου, Κως, Κάρυστος, Κοζάνη, Μικρόκαστρο Κοζάνης, Οινούσσες, Πολύγυρος, Πάργα, Νέα Αλικαρνασσός, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, Σύρος, Φολέγανδρος, Λεπτοκαρυά Πιερίας, Μεθώνη Μεσσηνίας, Χάλκη Δωδεκανήσου, Γαλάτιστα Χαλκιδικής)

12 Δεκεμβρίου: Άγιος Σπυρίδων (Κέρκυρα, Μεσολόγγι, Πειραιάς, Κίσαμος, Φρυ Κάσου)

13 Δεκεμβρίου και Ζωοδόχου Πηγής: Άγιοι Πέντε Μάρτυρες Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης (Πολύστυλο Καβάλας)

17 Δεκεμβρίου: Άγιος Διονύσιος (Ζάκυνθος)

27 Δεκεμβρίου: Άγιος Στέφανος (Αρναία, Σκύδρα)

30 Δεκεμβρίου: Άγιος Νεομάρτυρας Γεδεών (Τύρναβος)

Κινητές τοπικές εορτές και Πολιούχοι Άγιοι

Παρασκευή της Διακαινήσιμου: Ζωδόχος Πηγή ( Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης, Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης)

Α’ Σάββατο Νηστειών: Αγίοι Θεόδωροι (Ορεστιάδα)

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ( Λειψοί)

Ακαθίστου Ύμνου: Παναγία Θεοσκέπαστη (Άνδρος)

Πρώτη Κυριακή Οκτωβρίου: Παναγία η Βουρλιώτισσα (Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής)

Ζωοδόχος Πηγή – 5 Ημέρες μετά το Πάσχα: Παναγία Τρυπητή ( Αίγιο)

Αναλήψεως: Παναγία Χρυσοπηγή ( Σίφνος)

Α´ Κυριακή των Νηστειών: Παναγία Παντάνασσα ( Σίκινος)

Κυριακή του Θωμά: Άγιοι Πέντε Νεομάρτυρες εν Σαμοθράκη (Σαμοθράκη)

7 βδομάδες μετά την Ανάσταση: Αγία Τριάς (Πολύκαστρο, Χώρα Κύθνου, Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης)

