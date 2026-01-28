Δείτε ποιος σφυρίζει το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός, που ορίστηκε η Αντωνίου

28 Ιαν. 2026 12:54
Pelop News

Ανακοινώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (21/01) οι ορισμοί των διαιτητών για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΚΕΔ έστειλε τον Ολλανδό Ντάνι Μάκελι με VAR τον, επίσης, Ολλανδό Ρομπ Ντιέπερινκ στο ντέρμπι της Allwyn Arena μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού (01/02, 21:00).

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος με VAR τον Βασίλη Φωτιά θα είναι στο Παναθηναϊκός – Κηφισιά (01/02, 17:30) και ο Μιχάλης Ματσούκας με VAR τον Τάσο Παπαπέτρου στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (01/02, 19:30).

Απο εκεί και πέρα, 4η ορίστηκε η Ελένη Αντωνίου από την ΕΠΣ Αχαιας στον αγώνα Ατρόμητος-ΟΦΓ.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/01

17:00 Παναιτωλικός – Άρης

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής

4ος: Τσιοφλίκη

VAR:Τσακαλίδης

AVAR: Μόσχου

18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Μηνούδης

4ος: Αντωνίου

VAR: Σιδηρόπουλος

AVAR: Γιουματζίδης

20:00 Βόλος – ΑΕΛ Novibet

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί:Τσοκαλίδης, Παγουρτζής

4ος: Μπούτσικος

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Βεργέτης

 

Κυριακή 01/02

16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Ψύλλος

4ος: Μπεκιάρης

VAR: Ευαγγέλου

AVAR: Κατοίκος

17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Νταβέλας, Οικονόμου

4ος: Γιαννούκας

VAR: Φωτιάς

AVAR: Κατσικογιάννης

19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης

4ος: Ντάουλας

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Κουμπαράκης

21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Μάκελι

Βοηθοί: Στέγκστρα, Ντε Βρις

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντιέπερινκ

AVAR: Μπλανκ

