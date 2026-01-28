Δείτε ποιος σφυρίζει το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός, που ορίστηκε η Αντωνίου
Ανακοινώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (21/01) οι ορισμοί των διαιτητών για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η ΚΕΔ έστειλε τον Ολλανδό Ντάνι Μάκελι με VAR τον, επίσης, Ολλανδό Ρομπ Ντιέπερινκ στο ντέρμπι της Allwyn Arena μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού (01/02, 21:00).
Ο Γιάννης Παπαδόπουλος με VAR τον Βασίλη Φωτιά θα είναι στο Παναθηναϊκός – Κηφισιά (01/02, 17:30) και ο Μιχάλης Ματσούκας με VAR τον Τάσο Παπαπέτρου στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (01/02, 19:30).
Απο εκεί και πέρα, 4η ορίστηκε η Ελένη Αντωνίου από την ΕΠΣ Αχαιας στον αγώνα Ατρόμητος-ΟΦΓ.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής
Σάββατο 31/01
17:00 Παναιτωλικός – Άρης
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής
4ος: Τσιοφλίκη
VAR:Τσακαλίδης
AVAR: Μόσχου
18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Μηνούδης
4ος: Αντωνίου
VAR: Σιδηρόπουλος
AVAR: Γιουματζίδης
20:00 Βόλος – ΑΕΛ Novibet
Διαιτητής: Κατοίκος
Βοηθοί:Τσοκαλίδης, Παγουρτζής
4ος: Μπούτσικος
VAR: Κουμπαράκης
AVAR: Βεργέτης
Κυριακή 01/02
16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Διαιτητής: Ζαμπαλάς
Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Ψύλλος
4ος: Μπεκιάρης
VAR: Ευαγγέλου
AVAR: Κατοίκος
17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Διαιτητής: Παπαδόπουλος
Βοηθοί: Νταβέλας, Οικονόμου
4ος: Γιαννούκας
VAR: Φωτιάς
AVAR: Κατσικογιάννης
19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Ματσούκας
Βοηθοί: Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης
4ος: Ντάουλας
VAR: Παπαπέτρου
AVAR: Κουμπαράκης
21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Μάκελι
Βοηθοί: Στέγκστρα, Ντε Βρις
4ος: Τσιμεντερίδης
VAR: Ντιέπερινκ
AVAR: Μπλανκ
