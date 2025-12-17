Δείτε πότε θα κάνει πρεμιέρα η ταινία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;» ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε πότε θα κάνει πρεμιέρα η ταινία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;» ΒΙΝΤΕΟ
17 Δεκ. 2025 16:36
Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τηλεοπτικά εγχειρήματα των late ’90s επιστρέφει, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη. Η σειρά «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;», που ολοκληρώθηκε πρόωρα πριν από 25 χρόνια, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο με τη μορφή δύο ταινιών.

Παρότι προβλήθηκε μόλις σε έξι επεισόδια, η σειρά άφησε έντονο το αποτύπωμά της στην ελληνική τηλεόραση, αποκτώντας με τα χρόνια φανατικό κοινό. Πλέον, επιστρέφει ως μια ιστορία γυναικείας εκδίκησης με δύο κινηματογραφικά μέρη, «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;» (Μέρος Πρώτο – Μέρος Δεύτερο), με διαφορετικές πρωταγωνίστριες.

Το πρώτο μέρος, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 8 Ιανουαρίου 2026. Η ταινία παρακολουθεί τέσσερις γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες με το σκοτεινό παρελθόν που σημάδεψε τη ζωή τους και αποφασίζουν να διεκδικήσουν την εκδίκηση που δεν ξέχασαν ποτέ.

Με όχημα το χιούμορ, τη συγκίνηση και μια αναρχική, σχεδόν παιδική διάθεση, οι ηρωίδες επιχειρούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, μετατρέποντας τον πόνο σε δύναμη και πράξη.

Η σύνοψη της ταινίας

Τέσσερις γυναίκες – η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό – που μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: να πάρουν την εκδίκησή τους.

Όμως τίποτα δεν πάει όπως το είχαν σχεδιάσει. Το οργανωμένο σχέδιο που είχαν στο μυαλό τους μετατρέπεται σε έναν καταιγισμό κωμικοτραγικών περιστατικών, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων αποτυχιών. Ανάμεσα στο σκοτάδι της μνήμης και στη φάρσα της πραγματικότητας, οι τέσσερις γυναίκες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για δικαίωση και στις ανθρώπινες αδυναμίες τους.

Με μαύρο χιούμορ, ένταση και στιγμές βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης, το «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις, Μωρή; Πρώτο Μέρος» εγκαινιάζει την κινηματογραφική εποχή μιας

εμβληματικής ιστορίας αυτοδικίας που θα κορυφωθεί στο «Δεύτερο Μέρος».

