Δείτε πού θα γίνει η ειρηνευτική σύνοδος των «τρίτων» για Ισραήλ-Γάζα

Στο αιγυπτιακό θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ Ελ Σέιχ, θα προεδρεύσουν τη Δευτέρα 13/10 ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, σε ειρηνευτική σύνοδο για τη Γάζα. Θα είναι εκεί και ο Κ. Μητσοτάκης και ο Τ. Ερντογάν.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι θα παρευρεθεί, όπως και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα ομόλογός του Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και ο Πέδρο Σάντσεθ από την Ισπανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη Σαρμ Ελ Σέιχ, ενώ και η Χαμάς έχει δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχει.

Αναλυτικότερα, στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Στην επίσημη πρόσκλησή του για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, οι ΗΠΑ κάλεσαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία.

