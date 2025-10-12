Δείτε πού θα γίνει η ειρηνευτική σύνοδος των «τρίτων» για Ισραήλ-Γάζα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα παραστεί ενώ και η Χαμάς έχει δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχει.

 

Δείτε πού θα γίνει η ειρηνευτική σύνοδος των «τρίτων» για Ισραήλ-Γάζα
12 Οκτ. 2025 17:31
Pelop News

Στο αιγυπτιακό θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ Ελ Σέιχ, θα προεδρεύσουν τη Δευτέρα 13/10 ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, σε ειρηνευτική σύνοδο για τη Γάζα. Θα είναι εκεί και ο Κ. Μητσοτάκης και ο Τ. Ερντογάν.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι θα παρευρεθεί, όπως και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα ομόλογός του Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και ο Πέδρο Σάντσεθ από την Ισπανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη Σαρμ Ελ Σέιχ, ενώ και η Χαμάς έχει δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχει.

Αναλυτικότερα, στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Στην επίσημη πρόσκλησή του για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, οι ΗΠΑ κάλεσαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Πάνος Ρούτσι: «Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι όσο αναπνέω, δεν σταματάω, θα τους βάλω όλους φυλακή»
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα πόδια του δίκιου
19:50 Καιρός: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
19:41 Φάρσαλα: Ακρωτηριάστηκε γυναίκα σε ατύχημα σε εκκοκκιστήριο
19:36 Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από το Ληξούρι – Δηλώσεις
19:32 Σκέρτσος για Άγνωστο Στρατιώτη: Να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα που δημιουργεί τεχνητούς διχασμούς
19:29 Μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα 2014 – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:24 Η ΑΣΠΕ στο Olympia Forum — Παρέμβαση της Αναστασίας Μανωλοπούλου για τη δημογραφική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας
19:16 Οι εμποροϋπάλληλοι της Πάτρας στην απεργία της Τρίτης – «Όχι στο αντεργατικό νομοσχέδιο»
19:06 Θεσσαλονίκη: Ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα αστυνομικών και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
19:04 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του Ατρόμητου από τον Παναιτωλικό
18:55 Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο Σύρο μέρα-μεσημέρι στο κέντρο
18:44 Δείτε ποιο Ολλανδικό χωριό χρεώνει πλέον είσοδος στους Τουρίστες
18:35 Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Σταμάτης Φασουλής
18:27 Δράση Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης στη Στροφυλιά: πέταξαν 400 τόνους μπάζων και απορριμμάτων
18:17 ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για το voucher 750 ευρώ
18:10 Τεράστιο «διπλό» ο Παναιγιάλειος, ανατροπή η Θύελλα
18:06 Νέα κρίση στο Πακιστάν, επεισόδια και έκλεισαν τα σύνορα ΒΙΝΤΕΟ
17:57 ΗΠΑ: Τραγωδία με 4 νεκρούς σε μπαρ της Ν. Καρολίνας
17:49 Η ανήλικη στο Νοσοκομείο, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο κρατητήριο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ