Δείτε την Ιωάννα Παλιοσπύρου χωρίς μάσκα σε ένα ονειρικό τοπίο ΦΩΤΟ

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φορώντας ένα μάξι φλοράλ φόρεμα, φωτογραφίζεται χωρίς μάσκα μέσα σε ένα πανέμορφο τοπίο στο δάσος.

Η γυναίκα που συγκίνησε όλη την Ελλάδα με το μεγαλείο ψυχής και τη δύναμή της, προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα μετά την περιπέτειά της από την επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε τον Μάιο του 2020, και της άλλαξε τη ζωή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, παραθέτει τον τίτλο ενός ορχηστρικού κομματιού των Wide Waters: «And Into the Forest I Go, To Lose My Mind and Find My Soul» δηλαδή: «Και πηγαίνω μέσα στο δάσος, να χάσω το μυαλό μου και να βρω την ψυχή μου»).