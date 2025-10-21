Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το 2o RGC Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Διήμερο διαλόγου για την ανάπτυξη

Μετά την επιτυχημένη πολυετή παρουσία σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, το Regional Growth Conference εδραιώνει τη θέση του και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκεί όπου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, φέρνοντας στο επίκεντρο τον διάλογο για την περιφερειακή ανάπτυξη και τις προοπτικές της περιοχής.

Η «αυλαία» του 2ου RGC ΠΑΜΘ ανοίγει σήμερα στην Κομοτηνή, με την παρουσία διακεκριμένων ομιλητών, φορέων της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών κι εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα συζητήσουν για το παρόν και το μέλλον της Περιφέρειας.

Το RGC ΠΑΜΘ, το οποίο θα διοργανωθεί στο Τσανάκλειο Μέγαρο, φιλοδοξεί να αναδείξει τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις στρατηγικές ανάπτυξης σε τομείς-κλειδιά, όπως η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η καινοτομία και η διασυνοριακή συνεργασία.

Το συνέδριο που εξελίσσεται, πλέον, σε θεσμό, διοργανώνουν η εφημερίδα «Χρόνος» και η εφημερίδα «Πελοπόννησος», σε συνδιοργάνωση με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη.

Από τις παρουσίες της σημερινής πρώτης ημέρας ξεχωρίζουν εκείνες του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογιώργη, του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστα Γκιουλέκα, της υφυπουργού Τουρισμού Αννας Καραμανλή, του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη, του πρώην υπουργού και νυν βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη, του γενικού γραμματέα Ενημέρωσης Δημήτρη Κιρμικίρογλου, του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος, του αναπληρωτή περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Κόντου του δημάρχου Κομοτηνής Ιωάννη Γκαράνη, του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, του πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Φώτη Μάρη, της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Σδούκου και πολλών ακόμη εκλεκτών ομιλητών.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στην παρουσίαση μιας ενδιαφέρουσας πρωτογενούς έρευνας για την Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρου Λουλούδη. Από την περιοχή μας δίνει το «παρών» και ο γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός.

Οι διοργανωτές έχουν ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία, απευθύνοντας κάλεσμα, και όλα δείχνουν ότι το διήμερο το Τσανάκλειο θα έχει πολύ κόσμο.

