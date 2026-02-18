Δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη

Ήταν 18 Φεβρουαρίου του 2016 όταν ο Παντελής Παντελίδης άφηνε την τελευταία του πνοή, σε ανισόπεδο κόμβο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, σε ένα δυστύχημα που «πάγωσε» και συντάραξε τη χώρα. 10 χρόνια μετά, οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι και οι θαυμαστές που έζησαν την «εκτόξευση» του καλλιτέχνη στην κορυφή, δεν τον έχουν ξεχάσει. Ανάμεσά τους και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Παντελής Παντελίδης άρχισε να γίνεται γνωστός το 2010, όταν ανέβαζε βίντεο στο YouTube, τραγουδώντας και παίζοντας με την κιθάρα του. Ο κόσμος τον αγκάλιασε και ουσιαστικά τον επέβαλε στην εγχώρια δισκογραφία. Το 2016 ήταν «πρώτο όνομα», με ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων να δίνουν «μάχη» για να εξασφαλίσουν συνεργασία μαζί του. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον είχε γνωρίσει πριν η καριέρα του απογειωθεί.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής της εκπομπής «The 2night Show», το βράδυ της Τρίτης (17-02-2026): «Μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια που έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή μου και μιλάω για τον Παντελή τον Παντελίδη. Όλα αυτά τα χρόνια όχι απλά τον σκέφτομαι. Είναι πάρα πολλές φορές οι στιγμές που συζητάμε για τον Παντελή, που αφιερώνουμε τραγούδια στο ραδιόφωνο. Γενικά δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή μας».

«Ξημερώνει η μέρα που κλείνουν 10 χρόνια από εκείνο το πρωινό, από εκείνο το τόσο άσχημο πρωινό που όλα άλλαξαν για τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Και για τη δική μου, γιατί ο Παντελής ήταν μια περίπτωση ενός ανθρώπου που μου έκανε πάρα πολύ καλό να συζητάμε».

«Δεν θα μπορούσε η εκπομπή να μην βάλει κάτι από όλα αυτά που ζήσαμε, κάτι μικρό. Γιατί τα μεγάλα, τα κρατήσαμε για την καρδιά μας».

Η απόφαση για τις αποζημιώσεις

Όπως προέκυψε από την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας, τον Δεκέμβριο του 2025, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στη μεν Μίνα Αρναούτη το ποσό των 39.066 ευρώ (από 67.000 που είχε εκδικαστεί πρωτοδίκως), ενώ στην Φρόσω Κυριάκου το ποσό των 9.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι ο τραγουδιστής που κρίθηκε δικαστικά ότι είχε την ευθύνη του τροχαίου, οδηγούσε μεθυσμένος, η ασφαλιστική εταιρεία αναμένεται να διεκδικήσει τα ποσά των αποζημιώσεων από την οικογένεια Παντελίδη.

Με την απόφασή του, όμως, το δικαστήριο αναγνώρισε ευθύνη και στις δύο γυναίκες, καθώς μπήκαν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη αν και γνώριζαν ότι ήταν σε κατάσταση μέθης. Το δικαστήριο πάντως, απέρριψε το επιχείρημα της οικογένειας Παντελίδη ότι ο τραγουδιστής ήταν συνοδηγός και στη μοιραία διαδρομή οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα τόσο των ιατροδικαστών, όσο και των εγκληματολογικών εργαστηρίων, πράγματι βρέθηκε γενετικό υλικό της Κυριάκου στην πόρτα του οδηγού, ωστόσο, δεν βρέθηκε στο τιμόνι, ενώ τα τραύματά της έδειχναν επίσης ότι δεν ήταν η οδηγός.

