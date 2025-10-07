Δεν αλλάζει η ροή της δίκης

Η δικαιοσύνη αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα των γονέων των θυμάτων στην υπόθεση των Τεμπών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτή η πράξη βρέθηκε και αφορά στην ανάσυρση από το αρχείο, μήνυσης που είχε κατατεθεί στο παρελθόν σε βάρος των ιατροδικαστών που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Η απόφαση έχει διττή σημασία. Από τη μία, δίνει τη δυνατότητα στους συγγενείς των θυμάτων να ζητήσουν εκταφές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Από την άλλη, ξεκαθαρίζει ότι η συμπληρωματική έρευνα δεν θα θίγει την κύρια δικογραφία ούτε θα αλλάζει τη ροή της κύριας δίκης.

