Δεν αρκεί το μήνυμα

Αδιαμφισβήτητα η κυβέρνηση εργάζεται κι έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα της την πρόληψη στην υγεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν σωθεί ζωές από τα μηνύματα αφύπνισης των δωρεάν προληπτικών ελέγχων.

Από την προσπάθεια αυτή λείπει όμως ένα σημαντικό σκαλοπάτι. Αυτό που οδηγεί στην άμεση πρόσβαση για περαιτέρω εξειδικευμένο έλεγχο και θεραπεία.

Ο ασθενής σκοντάφτει στις πολύμηνες λίστες αναμονής του δημοσίου συστήματος υγείας κι έτσι χάνει το πλεονέκτημα της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης.

