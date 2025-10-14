«Δεν είχε καταλάβει ποτέ την αξία του» η σύντροφος του σπουδαίου ηθοποιού Άλκη Γιαννακά, που «έφυγε» από τη ζωή

Ο σπουδαίος και γνωστός ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα αλλά και τον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Απεβίωσε ο ηθοποιός Αλκης Γιαννακάς

Η επί 25 χρόνια σύντροφος του Άλκη Γιαννακά, Κατερίνα, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» το πρωί της Τρίτης (12.10.2025), για τον θάνατο του Άλκη Γιαννακά, αποκαλύπτοντας ότι η κηδεία του ηθοποιού πρόκειται να τελεστεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι.

Επίσης αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία, αναφέροντας ότι η ίδια βγήκε πριν από μερικούς μήνες στη σύνταξη και έκαναν σχέδια για το κοινό τους μέλλον με τον καλλιτέχνη, που έσβησε τα ξημερώματα της Κυριακής (14.10.2025), σε ηλικία 80 ετών.

Παράλληλα μίλησε για την επιθυμία του Άλκη Γιαννακά να απέχει συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας και να μην έχει καμία επαφή με τα media.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπός. Ήμασταν μαζί 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του. Τώρα, πραγματικά, θα μου λείψει πάρα πολύ γιατί η προσωπικότητά του ήταν πολύ έντονη και θα μου λείψει πάρα πολύ. Είναι μεγάλη απώλεια για μένα γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα για από δω και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκα στη σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς, αλλά δυστυχώς, η ζωή τα φέρνει αλλιώς.

Δεν είχε καταλάβει ποτέ την αξία του. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια μεγάλη, δίψα για τη ζωή. Ήθελε να είναι ήσυχος, να βγαίνει με τους φίλους του. Δεν ήθελε να έχει καμία επαφή με όλο αυτό. Δεν ήθελε να είναι ούτε στα κανάλια έβγαινε, ούτε ήθελε να δίνει αφορμές για να τον σχολιάζουν. Δηλαδή, αυτό θέλω να σεβαστώ απόλυτα για τον Άλκη γιατί ξέρω πολύ καλά ότι δεν το ήθελε. Τον ενοχλούσε πάρα πολύ.

Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη στο Ελληνικό, στις 12.00 η ώρα. Δεν είμαι καθόλου καλά. Δυστυχώς, δυστυχώς», εξομολογήθηκε η επί 25 χρόνια σύντροφος του Άλκη Γιαννακά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



