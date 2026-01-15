«Δεν είναι μια βλακεία, όπως είπε, είναι ποινικό αδίκημα», επίθεση Παύλου σε Σταρόβα!

15 Ιαν. 2026 17:37
Ο Ετεοκλής Παύλου, η Ελένη Χατζίδου και οι συνεργάτες τους έκαναν σκληρή κριτική στα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Σταρόβας για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και την υπόθεση revenge porn στη Δάφνη Καραβοκύρη, κατά την διάρκεια της σημερινής εκπομπής «Breakfast@star».

«Όλο αυτό έγινε χωρίς λόγο, θα μπορούσε να έχει καλύψει», ήταν μία από τις ατάκες που είπε ο Δημήτρης Σταρόβας και προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Ετεοκλής Παύλου είπε: «Όσο φίλος σου κι αν είναι κάποιος, η θέση σου και η στάση σου απέναντι σε καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν revenge porn, πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Πρέπει να είσαι απέναντι.

Νιώθω ένα κλίμα στην όλη κουβέντα που γέρνει περισσότερο με λάθος λέξεις και διατυπώσεις στο πώς αυτό θα διορθωνόταν, θα μπορούσε να καλυφθεί, να αλλάξει. Δεν είναι μια βλακεία, όπως είπε, είναι ποινικό αδίκημα».

Η Ελένη Χατζίδου ανέφερε με τη σειρά της: «Εγώ ένιωσα ότι έδειξε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση στον Στάθη Παναγιωτόπουλο και γενικά σε όσους ανθρώπους κάνουν τέτοιες πράξεις παρά στα θύματα. Αυτό ένιωσα».

«Στεναχωρήθηκα που τα άκουσα αυτά από τον Δημήτρη Σταρόβα. Αισθάνθηκα ότι πήγε να λειάνει κάτι που είναι αρκετά βαρύ. Πήγε να το βάλει σε ένα πρίσμα ομορφιάς, κάτι που είναι πάρα πολύ βαρύ», είπε η Μαίρη Αργυριάδου.

