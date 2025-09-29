Δεν είναι ύφασμα

Οταν το «χιούμορ» αγγίζει τα εθνικά μας σύμβολα, παύει να είναι παιχνίδι. Γίνεται πρόκληση, ασέβεια που θίγει την συλλογική μας ταυτότητα.

Η ελληνική σημαία δεν είναι απλώς ύφασμα· είναι ιστορία, περηφάνια και μνήμη αιώνων.

Η αναφορά για τον κωμικό Πάρι Ρούπο, που συσχέτισε την ελληνική σημαία με «βοθρολύματα» σε παράστασή του.

Το γέλιο γίνεται θυμός, και η πρόκληση, χλευασμός χωρίς άλλοθι.

Το χιούμορ δεν μπορεί να αγνοεί την ευαισθησία και την ιστορική αξία ενός έθνους.

Η κοινωνία έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τα σύμβολά της, να ορίζει όρια και να δείχνει μηδενική ανοχή σε ό,τι τα υποτιμά. Υπάρχουν σύνορα, που ούτε η τέχνη ούτε η σάτιρα δικαιούνται να παραβιάζουν.
