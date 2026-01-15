«Δεν ήθελε καθόλου να συναναστρέφεται με τον πατέρα της», αποκάλυψη για την εξαφανισμένη Λόρα από φίλη της

Όσο περνά ο καιρός περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα που το έσκασε όπως όλα δείχνουν από το σπίτι της στην Πάτρα και βρίσκεται όπως όλα μαρτυρούν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου. Η ανήλικη φαίνεται να μην είχε καλή σχέση με τους γονείς της και ιδιαίτερα με τον πατέρα της που όπως αποκαλύπτουν οι μαρτυρίες φίλων της, ήταν πολύ αυστηρώς και δεν ήθελε να έχει επαφές μαζί του.

Πάτρα: «Λόρα, δώσε μας ένα σημάδι» -Η νέα έκκληση των γονιών της 16χρονης

Στην περιοχή του Ζωγράφου φαίνεται πως βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, η οποία εγκατέλειψε το σπίτι και την οικογένειά της στην Πάτρα, με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα να δηλωθεί η εξαφάνισή της και να κινητοποιηθούν άμεσα οι Αρχές για τον εντοπισμό της.

Όπως αποκαλύπτει φίλη της στο Live News η 16χρονη έλεγε πως ο πατέρας της τής ασκούσε ψυχολογική βία.

«Από τον μπαμπά της μας έλεγε συνέχεια ότι (δεχόταν) πολλή ψυχολογική βία, δηλαδή την μάλωναν για τα πιο απλά. Μας έλεγε ότι δεν αντέχω άλλο δεν ξέρω τι να κάνω. Μου έλεγε: ‘’Έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει’’. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό… Της ασκούσε πολλή ψυχολογική βία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι: ‘’Oh my god, he is coming, πρέπει να κλείσω, γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό’’. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ».

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της, κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλάγαμε κλήση και να μου έλεγε ότι: ‘’Πρέπει να κλείσω, γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό’’. Σε όλα αυτά που γινόντουσαν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (η μητέρα της). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα την μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της.

«Μας περιέγραφε κάτι περιστατικά. Την μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές τις δουλειές, όχι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό, με το παραμικρό. Της είχε πει: ‘’πλύνε τα πιάτα’’, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό. Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ από τον μπαμπά της. Η μαμά της από ό,τι ξέρω, σε όλα αυτά, είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο ημέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ».

Τι είπε ο πατέρας της

Ο πατέρας της, μιλώντας στο Live News, λέει πως ακόμα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της κόρης του.

-Όχι, δυστυχώς όχι. Είναι κάπου στην Αθήνα, αλλά η αστυνομία δεν ξέρει ακριβώς πού. Ψάχνει ακόμη χωρίς αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα.

-Και ποιος μένει εκεί; Έχει εκεί γνωστούς;

-Δεν ξέρω, δεν ξέρω κανέναν. Δεν έχουμε εκεί ούτε γνωστούς ούτε συγγενείς. Πιστεύω ότι είχε ραντεβού με κάποιον εκεί.

-Αλλά… είχε κανονίσει συνάντηση μαζί του τηλεφωνικά; Πώς το έκανε αυτό;

-Ίσως μέσω Instagram, δεν ξέρουμε. Ήταν λίγο κλειστή και δεν μας τα έλεγε όλα.

-Και ποιος ήταν ο στόχος, τι ήθελε να πετύχει με αυτό;

-Δεν ξέρω. Με τις ορμόνες και όλα αυτά… Ναι, είναι στην εφηβεία και ίσως στο ίντερνετ… δυστυχώς. Από τις 08/01, δεν έχει επικοινωνήσει. Δεν ήθελε να πάει στη Γερμανία, αυτό ήταν απλώς μια υπόθεση. Θα φύγουμε και θα ψάξουμε, γιατί η αστυνομία δεν έχει αποτελέσματα. Είναι η 5η μέρα που λείπει.

-Θα ψάξετε τότε μόνοι σας;

-Ναι, ναι, ναι.

-Δηλαδή θα πάτε στην Αθήνα;

-Ναι, ναι.

Ψυχολογική βία από τον πατέρα της ισχυριζόταν η 16χρονη

Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, διάφορα στοιχεία και μαρτυρίες φαίνεται να φωτίζουν τους λόγους που η Λόρα αποφάσισε να φύγει από την Πάτρα για την Αθήνα και να εξαφανιστεί χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά της.

Η μονοκατοικία “φυλακή” και η μαρτυρία γειτόνισσας

Ένα παιδί κλειστό, απόμακρο, με λιγοστές παρέες. Το βλέπαμε να βγαίνει ελάχιστα έξω από το σπίτι της λέει, η μοναδική γειτόνισσα που η οικογένεια της 16χρονης είχε μια υποτυπώδη επαφή.

«Καλό κοριτσάκι. Εξαίρετο κοριτσάκι. Δεν πολυέβγαινε αυτό. Το πήγαιναν στο σχολείο, το ξαναφέρνανε. Πολλές ώρες περνούσε στο σπίτι. Δεν το έβλεπες να κάνει βόλτες όπως τα άλλα παιδιά. Γι’ αυτό σου λέω μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν άκουσα ότι έφυγε το παιδί».

Είναι η μοναδική γειτόνισσα με την οποία είχε μία υποτυπώδη επαφή η οικογένεια της 16χρονης. Άνθρωποι καλοσυνάτοι κι ευγενείς, χωρίς όμως κοινωνικές συναναστροφές όπως λέει στην κάμερα του «Live News».

«Δεν είχα παράπονο. Φαινόντουσαν κύριοι. Κάθε 10 μέρες, 12 και πήγαινα κι έβλεπα το κοριτσάκι, σαλόνι ή κουζίνα ξάπλα με το κινητό του».

Από τις ελάχιστες φορές που έβγαινε από το σπίτι η ανήλικη ήταν όταν οι γονείς της την έστελναν να πάει τα ψώνια στο σπίτι της γειτόνισσας.

«Ερχόταν μου έφερνε τα πράγματα. Μου έλεγε τι κάνεις κυρία Μαρία. Καλά κορίτσι μου. Της λέω ‘έλα μέσα να σε κεράσω ένα γλυκό’ και μου απαντούσε ‘η μαμά δεν θέλει’».

Η 16χρονη επέστρεφε μετά σπίτι. Περνούσε ατελείωτες ώρες στο δωμάτιό της, με την οικογένεια να δέχεται σπανίως επισκέψεις σε αυτήν την τριετία που ζούσαν στην περιοχή.

«Δεν είχα πάει ποτέ σπίτι της. Μία φίλη μου είχε πάει μόνο, μου είχε πει ότι το σπίτι της ήταν πάρα πολύ ακατάστατο και ότι δεν το πρόσεχαν», λέει συμμαθήτριά της.

