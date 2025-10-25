Δεν πήγαν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Η φωτογραφία από την πρώτη σειρά των καθισμάτων, τα οποία καταλαμβάνουν οι αρχηγοί, απέναντι από την οικογένεια του εκλιπόντος, δείχνει άδεια καθίσματα.

25 Οκτ. 2025 20:37
Απόντες από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου ήταν σχεδόν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ, ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης δεν παρέστησαν στην κηδεία.

Από τους αρχηγούς των κομμάτων, στην κηδεία παρέστη η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έφτασε στον ναό αφού είχε αρχίσει η εξόδιος ακολουθία.
