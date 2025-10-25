Δεν πήγαν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Η φωτογραφία από την πρώτη σειρά των καθισμάτων, τα οποία καταλαμβάνουν οι αρχηγοί, απέναντι από την οικογένεια του εκλιπόντος, δείχνει άδεια καθίσματα.
Απόντες από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου ήταν σχεδόν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ, ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης δεν παρέστησαν στην κηδεία.
Από τους αρχηγούς των κομμάτων, στην κηδεία παρέστη η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έφτασε στον ναό αφού είχε αρχίσει η εξόδιος ακολουθία.
