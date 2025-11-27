«Δεν πιστεύω ότι η δολοφόνος έχει μετανοήσει, ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο έγκλημα», συγκλονίζει η κόρη του θύματος στη Σαλαμίνα

Έχοντας μία φωνή που «έσπαγε» από πόνο, η κόρη της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της, περιέγραψε γεγονότα και καταστάσεις γύρω από τη φρικτή δολοφονία.

Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα

Περιγράφοντας τα ηχητικά ντοκουμέντα από τη στιγμή της δολοφονίας, τότε που η άτυχη ηλικιωμένη έλεγε το «Πάτερ Ημών» καταλαβαίνοντας ότι θα πεθάνει, η κόρη της είπε στο LiveNews και στον Νίκο Ευαγγελάτο για το φρικτό έγκλημα στη Σαλαμίνα:

«Προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη και ανωτερότητα αλλά αυτή είναι η πιο σκληρή που ζούμε τον τελευταίο μήνα. Να ακούμε την μάνα μας να παρακαλάει για τη ζωή της από έναν άνθρωπο δικό μας. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή αυτή. Όμως μέσα σε όλο αυτό, θέλουμε να παλέψουμε για τα παιδιά μας και να τους δώσουμε δύναμη. Κατέστρεψε τη ζωή της αλλά και τη ζωή όλων μας».

«Ο αδερφός μου δεν γνώριζε»

«Ο αδερφός μου είναι κι αυτός θύμα σε αυτή την υπόθεση και περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Τον αδερφό μου τον παρακολουθούσαν στενά από την Αστυνομία, σαν ύποπτο γιατί ήταν δίπλα του η δολοφόνος. Υπάρχει καταγεγραμμένο υλικό. Έχουν 400 GB για τον αδερφό μου και 500 για την δολοφόνο της μητέρας μου» περιέγραψε.

«Δεν θα ρίσκαρε να χάσει τον αδερφό μου. Δεν πιστεύω ότι θα ρίσκαρε να πει κάτι τέτοιο στον αδερφό μου γιατί μπορεί να αγαπούσε την γυναίκα του αλλά αγαπούσε και την μάνα μας».

Το ζευγάρι ήταν μαζί για 10 χρόνια. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, η συμπεριφορά της γυναίκας, φόβιζε τους ανθρώπους που ήταν στο περιβάλλον της. Ωστόσο, κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε μέχρι το έγκλημα.

«Φοβόμουν μην κάνει κακό στα παιδιά μου. Φοβόμουν γιατί είχε ξεφύγει φαινόταν στο βλέμμα της. Πριν από αυτό όμως δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κακό. Άκουσα ότι ζητάει συγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα την Τετάρτη, πριν την συλλάβουν. Έχουμε τον ίδιο πνευματικό, εγώ του είχα πει ότι την υποψιαζόμαστε».

Η κόντρα με την πεθερά για μια φωτογραφία και οι υποψίες της οικογένειας

Η κόρη της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε με μεγάλη αγριότητα από την νύφη της μέσα στο σπίτι της, είπε στον Νίκο Ευαγγελάτο ότι μετά το έγκλημα η οικογένεια υποψιαζόταν την νύφη. Μάλιστα μαζί με άλλους ανθρώπους της οικογένειας, είχαν μιλήσει στις αρχές για τις υποψίες τους αυτές.

«Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει. Όλα αυτά είναι δικηγορικά κόλπα. Και από πού να ζητήσει συγνώμη; Από την μάνα μου; Που είναι στο χώμα με αυτό τον τρόπο; Και δε θα παραδινόταν αν δεν την είχαν πιάσει».

«Είχε έρθει σε κόντρα με την μητέρα μου το τελευταίο διάστημα. Για μια φωτογραφία λέει, που ήταν πάνω στο μνήμα του πατέρα μου, τη φωτογραφία που βάλαμε στον τάφο του πατέρα μου, που ήταν από τον προηγούμενο γάμο του αδερφού μου».

«Ένα καλά οργανωμένο έγκλημα»

«Αν ήθελε να την κλέψει την μάνα, την έκλεβε και πρωί, η μητέρα μου δεν κουνιόταν. Μπορούσε να την κλέψει χωρίς να πάει βράδυ, όπως είχε κλέψει και τα χρυσά που έχασε η μητέρα μου από το σπίτι. Χάνονταν συνέχεια πράγματα και αυτά τα 8 χιλιάρικα τα έχει πάρει αυτή, είμαι σίγουρη. Δεν υπάρχουν πουθενά.

Και τα κοσμήματα που βρέθηκαν (στο σπίτι) με το ελεφαντόδοντο, αν τα πήγαινε σε ενεχυροδανειστή υπήρχε πιθανότητα να την βρούμε γιατί αυτά τα κοσμήματα είναι σπάνια.

Ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο έγκλημα. Ποιος έχει full face στο σπίτι του;» κατέληξε η κόρη του θύματος.

