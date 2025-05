Δεν ξανάγινε, ο Τραμπ κοιμήθηκε στην πολυθρόνα! ΒΙΝΤΕΟ

Φαντάζει απίθανο είναι είναι πέρα για πέρα αληθινό το περιστατικό! Κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε «στρατηγική οικονομική συμφωνία» με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, ο Τραμπ φάνηκε ιδιαίτερα κουρασμένος να τον παίρνει ο ύπνος, κλείνοντας τα μάτια του ενώ άκουγε την ανάγνωση των λεπτομερειών της συμφωνίας από έναν αξιωματούχο.

Μετά το πέρας της τελετής, αποχώρησε γρήγορα από την αίθουσα.

Trump is having a hard time keeping his eyes open in Saudi Arabia pic.twitter.com/t465VZicR6

— Aaron Rupar (@atrupar) May 13, 2025