Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Πρέπει να μείνει σύμβολο ενότητας, όχι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης»

Δεν είναι παρών στην συζήτηση στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

21 Οκτ. 2025 19:35
Την ανάγκη διαφύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ως σημείου ενότητας και όχι πολιτικής αντιπαράθεσης υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συζήτηση της κυβερνητικής τροπολογίας που αφορά τον χώρο μπροστά από τη Βουλή.

Ο κ. Δένδιας, αν και δεν παρέστη στη συνεδρίαση, δήλωσε πως το Μνημείο αποτελεί «χώρο απόδοσης τιμής σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδας και Έθνους», τονίζοντας ότι «πρέπει να παραμείνει σύμβολο εθνικής ενότητας και ομοψυχίας».

«Ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι να το απομονώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ώστε να διατηρήσει τον διαχρονικό του χαρακτήρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ο Υπουργός σημείωσε ότι ο χώρος μπροστά από το Μνημείο «συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για δικαιοσύνη», υπενθυμίζοντας ότι «ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απέδωσε έμπρακτο σεβασμό στα θύματα».

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις «δεν θα επιτρέψουν τη μετατροπή του Μνημείου σε εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης ή κοινωνικού διχασμού».

«Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
