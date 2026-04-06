Δένδιας για τη ναζιστική εισβολή: «Η στάση της Ελλάδας παραμένει και σήμερα η πυξίδα μας»

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τίμησε τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση τόσο στη βαριά ιστορική μνήμη της Κατοχής όσο και στη σημασία της στάσης που κράτησε η χώρα απέναντι στις εξελίξεις εκείνης της περιόδου. Όπως ανέφερε, την εισβολή ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, με βαρύ τίμημα για την Ελλάδα σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές.

Στο ίδιο μήνυμα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν επέλεξε τη θέση του «επιτήδειου ουδέτερου», αλλά συνέχισε να αγωνίζεται, γράφοντας -όπως σημείωσε- το έπος της Εθνικής Αντίστασης και της Μέσης Ανατολής. Με αυτή τη διατύπωση επιχείρησε να συνδέσει τη στάση της χώρας εκείνης της εποχής με ένα διαχρονικό εθνικό αποτύπωμα ευθύνης και αντίστασης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημερινή διάσταση αυτού του ιστορικού παραδείγματος, αναφέροντας ότι η ίδια στάση παραμένει και σήμερα «η πυξίδα μας». Η αναφορά αυτή δίνει στην ανάρτησή του όχι μόνο επετειακό χαρακτήρα, αλλά και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, καθώς συνδέει την ιστορική εμπειρία με τον τρόπο που η χώρα αντιλαμβάνεται τον προσανατολισμό και τις επιλογές της στο παρόν.

82 χρόνια από την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας, την οποία ακολούθησε η Κατοχή, με τραγικές συνέπειες για την Ελλάδα, σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές. Αδιανόητο να διεκδικούν σήμερα την ψήφο του ελληνικού λαού νεοναζιστικά μορφώματα. pic.twitter.com/kC58B80i31 — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 6, 2023

