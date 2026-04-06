Δένδιας για τη ναζιστική εισβολή: «Η στάση της Ελλάδας παραμένει και σήμερα η πυξίδα μας»

Μήνυμα με ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα έστειλε ο Νίκος Δένδιας για τα 85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα, συνδέοντας την Εθνική Αντίσταση με τη στάση που, όπως είπε, εξακολουθεί να καθοδηγεί τη χώρα και σήμερα. Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε τόσο στο τίμημα της Κατοχής όσο και στην επιλογή της Ελλάδας να μην ακολουθήσει τον δρόμο της ουδετερότητας.

06 Απρ. 2026 12:31
Pelop News

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τίμησε τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση τόσο στη βαριά ιστορική μνήμη της Κατοχής όσο και στη σημασία της στάσης που κράτησε η χώρα απέναντι στις εξελίξεις εκείνης της περιόδου. Όπως ανέφερε, την εισβολή ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, με βαρύ τίμημα για την Ελλάδα σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές.

Στο ίδιο μήνυμα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν επέλεξε τη θέση του «επιτήδειου ουδέτερου», αλλά συνέχισε να αγωνίζεται, γράφοντας -όπως σημείωσε- το έπος της Εθνικής Αντίστασης και της Μέσης Ανατολής. Με αυτή τη διατύπωση επιχείρησε να συνδέσει τη στάση της χώρας εκείνης της εποχής με ένα διαχρονικό εθνικό αποτύπωμα ευθύνης και αντίστασης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημερινή διάσταση αυτού του ιστορικού παραδείγματος, αναφέροντας ότι η ίδια στάση παραμένει και σήμερα «η πυξίδα μας». Η αναφορά αυτή δίνει στην ανάρτησή του όχι μόνο επετειακό χαρακτήρα, αλλά και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, καθώς συνδέει την ιστορική εμπειρία με τον τρόπο που η χώρα αντιλαμβάνεται τον προσανατολισμό και τις επιλογές της στο παρόν.

