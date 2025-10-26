Δένδιας: «Όνειδος για τη Δημοκρατία» η επίθεση σε Μ. Βορίδη και την οικογένειά του

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον πρώην υπουργό και τα μέλη της οικογένειάς του μετά το επεισόδιο στο Ηράκλειο.

26 Οκτ. 2025 11:17
Pelop News

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε την πλήρη συμπαράστασή του στον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, στη σύζυγό του Δανάη και την 12χρονη κόρη τους, μετά την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μέσω ανάρτησης στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι τέτοιου είδους ενέργειες «αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας», καταδικάζοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό.

Το επεισόδιο, που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, προκάλεσε αναστάτωση σε πελάτες του καταστήματος, ενώ ο πρώην υπουργός και η οικογένειά του μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από τις αστυνομικές δυνάμεις.
