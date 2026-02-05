Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ: Έρευνα για ευρωπαϊκά κονδύλια κατάρτισης και «μαύρο χρήμα»

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών προβεβλημένου συνδικαλιστικού στελέχους, που σύμφωνα με πληροφορίες αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος στο πλαίσιο έρευνας για διαχείριση χρηματοδοτήσεων σχετικών με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε ενδείξεις κακοδιαχείρισης και πιθανής διασπάθισης κονδυλίων προερχόμενων τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύτηκαν επίσης λογαριασμοί έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών ή ΑΜΚΕ, ενώ κατασχέθηκαν και δύο ακίνητα. Το πολυσέλιδο πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενα αδικήματα υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγχόμενος συνδικαλιστής φέρεται να συμμετείχε ως πρόεδρος σε τρία κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία μαζί με άλλα πρόσωπα και εταιρείες διαχειρίζονταν σημαντικά ποσά που προορίζονταν για την εκπαίδευση εργαζομένων. Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις φέρεται να ξεπερνούν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020–2025.

Από την ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προέκυψαν, σύμφωνα με την Αρχή, σοβαρές ενδείξεις υπεξαίρεσης χρηματικών ποσών, μέσω απευθείας αναθέσεων ή διαγωνιστικών διαδικασιών που φέρονται να κατέληγαν σε συγκεκριμένες εταιρείες. Ορισμένες από αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα, εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι έργων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν εντοπίστηκε επαρκής δραστηριότητα, προσωπικό ή υποδομή που να δικαιολογεί τα ποσά που λάμβαναν.

Επιπλέον, καταγράφονται μεταφορές σημαντικών χρηματικών ποσών σε προσωπικούς λογαριασμούς χωρίς σαφή αιτιολόγηση, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που φέρεται να ξεπερνούν συνολικά το 1,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Αρχή, μέρος των εταιρειών φέρεται να λειτουργούσε ως «οχήματα» διακίνησης κεφαλαίων, ενώ έχουν εντοπιστεί και ποσά που καταβλήθηκαν για υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνται εικονικές.

Η τελική διερεύνηση της υπόθεσης περνά πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία θα εξετάσει εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα που περιγράφονται στο πόρισμα.

