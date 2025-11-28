Διαφάνεια και εξηγήσεις

Η υπόθεση της Αμιαντίτ στο Δρέπανο Αχαΐας αποκαλύπτει ένα περιβαλλοντικό και υγειονομικό έγκλημα, με δεκάδες χιλιάδες τόνους τοξικού αμιάντου θαμμένου στο υπέδαφος, που πλέον είναι αδύνατον να απομακρυνθεί.

Η ταχεία αδειοδότηση της δεύτερης φάσης εξυγίανσης του χώρου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνεπάγεται πιο γρήγορη προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Ωστόσο, αποκαλύπτονται εγκληματικές ευθύνες για όσους προχώρησαν στην ταφή τόσο επικίνδυνων αποβλήτων.

Εξηγήσεις οφείλει να δώσει και ο σημερινός ιδιοκτήτης του χώρου, δηλαδή η Εθνική Τράπεζα, για να διερευνηθεί εάν γνώριζε την ύπαρξη αυτής της τοξικής βόμβας όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να πράττει τα δέοντα.

