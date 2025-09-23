Καιρός: Διαφωνούν οι μετεωρολόγοι, τι προβλέπουν και γιατί απέχουν οι εκτιμήσεις τους

Αυτή τη φορά δεν συμφωνούν οι μετεωρολόγοι σχετικά με την επερχόμενη κακοκαιρία, καθώς όπως όλα δείχνουν είναι ακόμα νωρίς ώστε να «κλειδώσει» το σύστημα που θα επηρεάσει τον καιρό στη χώρα μας.

Καιρός: Έρχεται ο «ΡΕΞ» και φέρνει έντονα φαινόμενα, τι λένε οι μετεωρολόγοι ΓΡΑΦΗΜΑ

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό και την κακοκαιρία που έρχεται σημειώνοντας πως «ο αθροιστικός υετός θα είναι υπολογίσιμος για το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας σε πολλές περιοχές της χώρας, με σχετικά λίγα ύψη βροχής στην Αθήνα».

«Ναι κάτι αλλάζει από το σαββατοκύριακο, αλλά ακόμη είναι νωρίς για συμπεράσματα. Μετά την Τετάρτη θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το προγνωστικό πεδίο» σημείωσε.

Κατέληξε λέγοντας πως: «Κάθε σύστημα που έρχεται τέτοια εποχή, μάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται ως “καλοκαιρία” αντί για κακοκαιρία που πολλοί γράφουν!».

Νωρίτερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε κάνει μια ανάρτηση σημειώνοντας πως «μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα» μπορεί να φέρει «ακραίο καιρό» στην Ευρώπη, ενώ αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

«Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις» καταλήγει.

