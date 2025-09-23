Καιρός: Έρχεται ο «ΡΕΞ» και φέρνει έντονα φαινόμενα, τι λένε οι μετεωρολόγοι ΓΡΑΦΗΜΑ

Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται στην Ελλάδα. Ποιες περιοχές θα επηρεάσει. Προειδοποίηση για αυξημένη ετοιμότητα.

23 Σεπ. 2025 10:21
Pelop News

Για «απότομη και επικίνδυνη είσοδο του φθινοπώρου» προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από τα τέλη της εβδομάδας.

Ο κ. Μαρουσάκης εξήγησε ότι υπεύθυνος είναι ο ατμοσφαιρικός εμποδιστής «ΡΕΞ», ο οποίος θα εγκλωβίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό σε μεγάλο μέρος της βόρειας Ευρώπης για αρκετές ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι η συνεχιζόμενη στροβίλιση του χαμηλού, σε συνδυασμό με θερμές θάλασσες και ψυχρές αέριες μάζες από βορρά, να δημιουργεί έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Ήδη η Ιταλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και καταστροφές λόγω αυτής της ατμοσφαιρικής κατάστασης. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, από την Κυριακή και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, το κύμα κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς την Ελλάδα, με επικέντρωση στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια χώρα», τόνισε ο μετεωρολόγος, καλώντας σε αυξημένη ετοιμότητα για έντονα φαινόμενα.
