Διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών: Ξεκινά η εφαρμογή του νόμου, πόσοι κινδυνεύουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η αντίστροφη μέτρηση για τους λεγόμενους «αιώνιους» φοιτητές έχει ξεκινήσει, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2025 θα τεθούν σε ισχύ οι πρώτες διαγραφές. Σύμφωνα με τον νόμο 5224/2025, η ρύθμιση αφορά όσους εισήχθησαν στα πανεπιστήμια το 2017-2018 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους.

Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα έχουν περιθώριο ενός επιπλέον έτους, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα έχουν συγκεντρώσει το 70% των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προγράμματος σπουδών τους:

Τετραετή προγράμματα: απαιτούνται 168 ECTS από τα 240.

απαιτούνται 168 ECTS από τα 240. Πενταετή προγράμματα (Γεωπονικές, Πολυτεχνεία): απαιτούνται 210 ECTS από τα 300.

απαιτούνται 210 ECTS από τα 300. Εξαετή προγράμματα (Ιατρικές): απαιτούνται 252 ECTS από τα 360.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα να δηλώνει πρόσφατα πως στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα της πόλης έχουν καταγραφεί περίπου 20.000 φοιτητές που πληρούν τα χαρακτηριστικά των «αιώνιων» που κινδυνεύουν με διαγραφή, δηλαδή όσοι εισήχθησαν πριν από το 2016, έχουν ξεπεράσει το διπλάσιο χρονικό όριο σπουδών και δεν έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις την τελευταία τριετία.

Όπως τόνισε, από τους περίπου 20.000 φοιτητές που εντοπίστηκαν:

Οι 15.000 προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πάτρας και Μεσολογγίου, τα οποία απορροφήθηκαν το 2019.

Περίπου 3.000 φοιτητές χρονολογούνται από το 1966, έτος ίδρυσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο πρύτανης, διευκρίνισε ότι από τις αρχές Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαγραφή αυτών των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν περάσει λιγότερο από το 70% των μαθημάτων τους.

«Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λοιπόν, έχουμε καταγράψει όλες τις περιπτώσεις και θεωρώ ότι, ό, τι έπρεπε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Τους έχουμε ενημερώσει και προσπαθούν 850 φοιτητές οι οποίοι έχουν μία ευκαιρία να πάρουν ακόμα ένα χρόνο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους» δήλωσε πρόσφατα στο ertnews.

Εξαιρέσεις και δικλείδες

Το πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα ένστασης, ενώ παρέχονται ευεργετικές διατάξεις όπως η διεξαγωγή εμβόλιμων εξεταστικών. Ειδικά για όσους έχουν ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα αλλά εκκρεμεί η πρακτική ή η διπλωματική εργασία, δεν απαιτείται η πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων.

Επιπλέον, οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει επαρκή αριθμό μαθημάτων αλλά έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα, μπορούν να αιτηθούν παράταση. Για περιπτώσεις εκκρεμούς πρακτικής ή διπλωματικής, η διάρκεια σπουδών παρατείνεται έως και τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα επόμενα βήματα

Μέχρι το τέλος του έτους, τα ΑΕΙ θα πρέπει να αποστείλουν στο υπουργείο Παιδείας πλήρεις καταλόγους με την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα διαγράφονται αυτόματα.

