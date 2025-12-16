Διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα προαναγγέλλει ο Μητσοτάκης

Τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής στη Βουλή, με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Vidcast «Θα σας ειδοποιήσουμε» με τους Κωνσταντίνο Κίντζιο και Σπύρο Ανδριανό. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στον σχεδιασμό της επόμενης τετραετίας και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σχεδίου με ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μία από τις «τελευταίες μάχες με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε», υπογραμμίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται. «Ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο, για να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο πλήρους αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για «δύο διαφορετικές Ελλάδες», αναφέροντας: «Την ίδια μέρα δύο διαφορετικές Ελλάδες: Πιερρακάκης πρόεδρος Eurogroup και ο επονομαζόμενος “Φραπές”. Ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι. Μπορεί να χάσουμε μάχες, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος», υπενθυμίζοντας τον στόχο για μέσο μισθό 1.500 ευρώ και κατώτατο μισθό 950 ευρώ, ενώ επισήμανε ότι στον φετινό προϋπολογισμό προβλέπονται φοροαπαλλαγές ύψους 1,76 δισ. ευρώ.

Για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου, σημειώνοντας ότι η φορολογία των επιχειρήσεων επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι μειωμένη, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί λόγω της ενίσχυσης της κερδοφορίας. «Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το θέμα της προκαταβολής φόρου παραμένει ανοιχτό για επανεξέταση.

Σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, ο πρωθυπουργός μίλησε για «μήνυμα μηδενικής ανοχής» απέναντι στην παραβατική οδική συμπεριφορά, τονίζοντας ότι ο νέος ΚΟΚ, οι αυξημένοι έλεγχοι και η χρήση καμερών θα αλλάξουν τα δεδομένα, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν πια παρεμβάσεις τύπου “σβήσε μου την κλήση”».

Αναφερόμενος στα πανεπιστήμια, δήλωσε ότι «τα άβατα έχουν σπάσει» και ότι η Αστυνομία μπορεί να παρεμβαίνει για την απομάκρυνση όσων προκαλούν επεισόδια, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή σημαντική επιτυχία.

Κλείνοντας, μιλώντας για το μέλλον του μετά την πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η πολιτική δεν είναι για πάντα», τονίζοντας πως το 2027 οι πολίτες «είτε θα τον απολύσουν είτε θα του ανανεώσουν το συμβόλαιο», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να γράψει ο ίδιος βιβλίο για την πορεία του.

