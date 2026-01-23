Διακόπηκε η δίκη της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn – «Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη»

Σε νέα αναβολή οδηγήθηκε η πολύκροτη υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, με τη δίκη να διακόπτεται και να συνεχίζεται τον Φεβρουάριο, ενώ η ίδια μίλησε για τον αγώνα της και τη σημασία της δικαίωσης.

23 Ιαν. 2026 15:00
Σε εξέλιξη παραμένει ο δικαστικός αγώνας της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης και τον ορισμό νέας ημερομηνίας για τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης δεν κατέστη δυνατό να προβληθεί το επίμαχο βίντεο, γεγονός που συνέβαλε στη διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας.

Οι δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη έξω από τα δικαστήρια

Η γνωστή influencer έφτασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) στα δικαστήρια, δηλώνοντας ότι επιθυμεί την οριστική δικαίωση όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για άλλες γυναίκες που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις.

Ιωάννα Τούνη: «Ευελπιστώ να έχουμε την απόφαση, αν όχι σε αυτήν, την επόμενη δικάσιμο. Είναι κάτι που περιμένω πολύ, το έχω ξαναπεί, δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα. Βρίσκομαι για κάθε γυναίκα, η οποία μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί μέχρι τα δικαστήρια, όπως εγώ σήμερα.

Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς, γιατί πραγματικά έρχομαι εδώ πέρα και δε ζητάω τίποτα οικονομικό, πραγματικά δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη, παραδειγματική τιμωρία».

Η υπόθεση και η συνέχεια της διαδικασίας

Η υπόθεση, που απασχολεί εδώ και χρόνια τη δημόσια συζήτηση, έχει εξελιχθεί σε προσωπικό αγώνα για την ίδια την Ιωάννα Τούνη, η οποία έχει επανειλημμένα τονίσει ότι επιδιώκει την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων και την απονομή δικαιοσύνης.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου 2026, όταν και θα επανέλθει η εκδίκαση της υπόθεσης.

