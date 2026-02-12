Διάλογος με ανοιχτά μέτωπα

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν επιβεβαιώνει ότι Αθήνα και Αγκυρα επιλέγουν τη διατήρηση της «θετικής ατζέντας» ως βασικό πλαίσιο διαχείρισης των σχέσεών τους.

Η έμφαση στη ρητορική περί καλής γειτονίας και αποφυγής εντάσεων, δείχνει πρόθεση σταθεροποίησης του κλίματος συνεργασίας.

Ωστόσο, η αποτύπωση πάγιων θέσεων και η γενικόλογη αναφορά στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου υποδηλώνουν ότι οι στρατηγικές διαφορές παραμένουν.

Συνεπώς, πρόκειται περισσότερο για μια οργανωμένη προσπάθεια διαχείρισης και αποκλιμάκωσης, παρά για ουσιαστική επίλυση των θεμελιωδών ελληνοτουρκικών ζητημάτων.