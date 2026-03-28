Διαμαντοπούλου για Νότιο Τομέα, Δούκας για το… «unfair» και Ανδρουλάκης με φαρμακερή ατάκα

Ένα μικρό, αλλά αποκαλυπτικό παραπολιτικό στιγμιότυπο γεννήθηκε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όταν η Άννα Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε από το βήμα όχι μόνο την υποψηφιότητά της για την Κεντρική Επιτροπή αλλά και την κάθοδό της στον Νότιο Τομέα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεσο σχόλιο από τον Χάρη Δούκα, για να ακολουθήσει μια αιχμηρή απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

28 Μαρ. 2026 19:36
Μια ανακοίνωση της Άννας Διαμαντοπούλου από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετή για να γεννήσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραπολιτικά στιγμιότυπα της ημέρας. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος γνωστοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου όχι μόνο ότι θα είναι υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή, κάτι που θεωρούνταν αναμενόμενο, αλλά και ότι θα είναι υποψήφια βουλευτής στον Νότιο Τομέα.

Η δεύτερη αυτή ανακοίνωση, όμως, δεν πέρασε απαρατήρητη στην αίθουσα. Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που παρακολουθούσε την Ολομέλεια, αντέδρασε αμέσως και, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, φέρεται να σχολίασε με νόημα ότι αυτό είναι κάπως… «unfair». Το σχόλιο αποτύπωνε προφανώς τον αιφνιδιασμό αλλά και τη λεπτή εσωκομματική φόρτιση που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια κίνηση σε μια εκλογική περιφέρεια με ισχυρά στελέχη και ισορροπίες.

Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, αφοπλιστική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να είπε στον Χάρη Δούκα: «Εσύ, που πας και ζητάς συνδιαμόρφωση και προκριματικές… Αναγκάστηκε η γυναίκα να το κατοχυρώσει». Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε παραπολιτικό βάθος στη στιγμή, συνδέοντάς την με τη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει στο εσωτερικό του κόμματος για τον τρόπο επιλογής προσώπων και τη διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο μπορεί να είχε ελαφρύ, σχεδόν χαμογελαστό τόνο στην αίθουσα, ωστόσο φωτίζει και κάτι ουσιαστικότερο: ότι κάτω από την επιφάνεια της συνεδριακής ενότητας παραμένουν ενεργές οι εσωκομματικές ευαισθησίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα με βαρύτητα και για περιφέρειες υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος. Και ακριβώς γι’ αυτό, ένα φαινομενικά μικρό στιγμιότυπο κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο συζητημένα παραπολιτικά του Συνεδρίου.

