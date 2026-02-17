Διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας: Τεταμένο το κλίμα την πρώτη ημέρα στη Γενεύη

«Τελείωσαν για σήμερα», είπε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτηρίζοντας «πολύ τεταμένη» την ατμόσφαιρα. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν έξι ώρες.

17 Φεβ. 2026 22:15
Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν την πρώτη από τις δύο ημέρες των ειρηνευτικών συνομιλιών τους, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία.

«Τελείωσαν για σήμερα», είπε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτηρίζοντας «πολύ τεταμένη» την ατμόσφαιρα. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν έξι ώρες.

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη.

Σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία, οι συνομιλίες, που σήμερα επικεντρώθηκαν σε πρακτικά θέματα, θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη.

Οι τρεις αντιπροσωπείες συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στο ξενοδοχείο InterContinental. Στη Γενεύη βρίσκονταν και «σύμβουλοι» τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Νωρίτερα, μια ιταλική κυβερνητική πηγή είχε δηλώσει ότι προβλέπονταν «συνομιλίες μεταξύ των συμβούλων (…) και των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων».

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνιση για το θέμα αυτό.

Αναφορικά με τις συζητήσεις μεταξύ των Ρώσων, των Ουκρανών και των Αμερικανών, ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ είπε ότι στην ατζέντα βρίσκονται «θέματα ασφαλείας και ανθρωπιστικά», σημειώνοντας ότι δεν έχει «υπερβολικές προσδοκίες».

Οι διαπραγματευτές εργάζονται με βάση το αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει την παραχώρηση εδαφών εκ μέρους της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα τη χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση. Αγκάθι για τις συνομιλίες φαίνεται ωστόσο ότι αποτελεί η τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης στην ανατολική Ουκρανία: η Μόσχα απαιτεί να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από τις περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, κάτι που απορρίπτεται από το Κίεβο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ είχε προειδοποιήσει ότι τα θέματα που απομένουν να επιλυθούν είναι «τεράστια» και «κανείς δεν τολμά να προβλέψει» το αποτέλεσμα των συζητήσεων.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση της Γενεύης, η Ρωσία βομβάρδισε και πάλι την Ουκρανία, εκτοξεύοντας 396 drone και 29 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, 367 δρόνοι και 25 πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. «Ήταν ένα συνδυαστικό πλήγμα, σκόπιμα υπολογισμένο ώστε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ζημιές στον ενεργειακό τομέα μας», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία «περιφρονεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες».

