Διαρκής απαξίωση

Αν ο Οδοντωτός δεν παρέχει το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας να κλείσει, πρότεινε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, αφού πρώτα αποποιήθηκε κάθε ευθύνης για την επίβλεψη λειτουργίας του μέσου.

Και οι αρμόδιοι που έχουν βαπτίσει «βαριά βιομηχανία» τον Τουρισμό, αφού πρωτογενής τομέας, μεταποίηση και βιομηχανία είναι σε μαρασμό, απλά παρακολουθούν το ιστορικό τρενάκι να απαξιώνεται.

Η συζήτηση για το ενδεχόμενο «λουκέτου» στον Οδοντωτό αποτυπώνει τη διαρκή απαξίωση ενός εμβληματικού αναπτυξιακού εργαλείου.

Αντί για σχέδιο ενίσχυσης ακούγονται προτάσεις διακοπής λειτουργίας. Το ιστορικό τρένο υπολειτουργεί, διώχνοντας επισκέπτες και έσοδα από Διακοπτό και Καλάβρυτα.

