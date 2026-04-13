Διατροφή μετά το Πάσχα: Οδηγός για ομαλή επιστροφή στην ισορροπία

Με την ολοκλήρωση των πασχαλινών εορτασμών, η ανάγκη για επιστροφή στις καθημερινές συνήθειες και την αποφόρτιση του οργανισμού από τα λιπαρά εδέσματα γίνεται επιτακτική. Οι διατροφολόγοι, ωστόσο, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ενάντια στις «χημικές» ή υπερβολικά στερητικές δίαιτες, προκρίνοντας μια σταδιακή και ήπια μετάβαση σε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής.

Διαβάστε επίσης: Πανελλήνιες 2026: Οι τροφές που «ακονίζουν» το μυαλό των υποψηφίων, πρακτικές συμβουλές διατροφής

Οι τρεις πυλώνες της αποτοξίνωσης

Η διαδικασία επαναφοράς του σώματος στη φυσιολογική του κατάσταση βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Συστηματική ενυδάτωση: Μετά την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και νατρίου, η αναπλήρωση των υγρών είναι καθοριστική. Οι ειδικοί συστήνουν τουλάχιστον 2 λίτρα νερό ημερησίως, ενώ προτείνουν εναλλακτικές επιλογές όπως το πράσινο τσάι ή ροφήματα με τζίντζερ και λεμόνι, που ενισχύουν την αποβολή τοξινών.

Εμφαση στις φυτικές ίνες: Η αντικατάσταση του κρέατος με άφθονα λαχανικά και φρούτα κρίνεται απαραίτητη για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εντέρου. Ένα πλούσιο σαλατικό σε κάθε κύριο γεύμα βοηθά στην πέψη και μειώνει το αίσθημα φουσκώματος.

Αποχή από απλούς υδατάνθρακες: Η σταδιακή μείωση των γλυκών και των λευκών αρτοσκευασμάτων (όπως το τσουρέκι) και η υποκατάστασή τους με δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια και καστανό ρύζι, σταθεροποιεί τα επίπεδα ενέργειας χωρίς να προκαλεί σοκ στον μεταβολισμό.

Σωματική δραστηριότητα

Πέρα από τις αλλαγές στο πιάτο, η σωματική άσκηση λειτουργεί ως καταλύτης στην προσπάθεια επανένταξης. Ακόμη και 30 λεπτά έντονου περπατήματος την ημέρα αρκούν για να ενεργοποιήσουν τον μεταβολισμό και να βελτιώσουν τη διάθεση, η οποία συχνά παρουσιάζει κάμψη μετά την εορταστική περίοδο.

Πρακτικές συμβουλές

Πρωινή ενέργεια: Επιλέξτε ένα ελαφρύ πρωινό με πρωτεΐνη (π.χ. αυγό) και φυτικές ίνες για κορεσμό.

Μείωση αλατιού: Αποφύγετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα για μερικές ημέρες ώστε να υποχωρήσουν οι κατακρατήσεις.

Ψυχολογική προσέγγιση: Η διατροφή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «τιμωρία», αλλά ως μια ουσιαστική πράξη φροντίδας προς τον εαυτό μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



