Διδασκάλου: Αν γινόμουν μητέρα τώρα, θα ήμουν αλλιώτικη, θα πίεζα λιγότερο τα παιδιά μου

«Δεν μετανιώνω και δεν παρελθοντολογώ. Δεν μου αρέσει. Το τώρα είναι ο πιο μακρύς χρόνος. Η ευγνωμοσύνη μας καθοδηγεί πιο σοφά»

02 Φεβ. 2026 22:55
Η Κατερίνα Διδασκάλου υποστήριξε ότι θα ήταν αλλιώτικη ως μητέρα, αν δεν είχε αποκτήσει τα παιδιά της σε τόσο νεαρή ηλικία. Η ηθοποιός δήλωσε ότι, αν γινόταν τώρα μητέρα, θα ήταν λιγότερο πιεστική σε κάποια θέματα σχετικά με την ανατροφή των παιδιών της.

Γιατί ο πλανήτης θα αρχίσει να «αδειάζει» το 2084;

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η Κατερίνα Διδασκάλου εξήγησε αρχικά ότι αποφεύγει να ασχολείται με το παρελθόν: «Δεν μετανιώνω και δεν παρελθοντολογώ. Δεν μου αρέσει. Το τώρα είναι ο πιο μακρύς χρόνος. Η ευγνωμοσύνη μας καθοδηγεί πιο σοφά. Βέβαια, πολλές φορές μου προτείνουν έργα, που κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να τα κάνω. Δεν αφήνομαι στη μεμψιμοιρία ότι μετανιώνω για αυτό ή όχι».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι, αν γινόταν μητέρα σε μεγαλύτερη ηλικία από αυτή που έφερε στον κόσμο τα παιδιά της, κάποια πράγματα θα τα έκανε με διαφορετικό τρόπο. Όπως είπε: «Φυσικά, σκέφτομαι ότι αν είχα γίνει τώρα μαμά, θα ήμουν αλλιώτικη. Έγινα νέα μαμά. Νομίζω ότι θα πίεζα λιγότερο τα παιδιά μου να διαβάσουν. Αυτό θα το είχα αλλάξει. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, όπως το ελεύθερο διάβασμα, να δεις ένα ηλιοβασίλεμα σε ένα νησί, να μιλήσεις με φίλους σου κ.ά».

Ολοκληρώνοντας, η Κατερίνα Διδασκάλου πρόσθεσε: «Εγώ ήθελα να είμαι καλή μαθήτρια. Έλεγα στη μάνα μου ότι θα γράψω μηδέν στο διαγώνισμα κα μου έλεγε “ε, γράψε μόνο μία φορά”. Εγώ ήθελα να γράφω 20. Είναι το σύνδρομο της καλής μαθήτριας».

