Διέρρευσε ηχητικό Λαβρόφ – Σιγιάρτο: Στο επίκεντρο παρέμβαση για άρση κυρώσεων της ΕΕ

Ηχητικό απόσπασμα από τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ ήρθε στη δημοσιότητα μέσω του ερευνητικού δικτύου VSquare, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων για τις σχέσεις της Βουδαπέστης με τη Μόσχα. Σύμφωνα με το Reuters, στο ηχητικό ο Σιγιάρτο ακούγεται να διαβεβαιώνει ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία θα κινηθούν για να αφαιρεθεί από τη λίστα κυρώσεων της ΕΕ η Γκουλμπαχόρ Ισμαΐλοβα, αδελφή του Ρώσου επιχειρηματία Αλίσερ Ουσμάνοφ. Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα του αποσπάσματος.

Η συνομιλία φέρεται να είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2024, ενώ η Ισμαΐλοβα αφαιρέθηκε τελικά από τη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2025, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας ανανέωσης που απαιτεί ομοφωνία των κρατών-μελών. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το Reuters, η Ουγγαρία είχε πράγματι πιέσει για διαγραφή συγκεκριμένων ονομάτων από το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων.

“I’m always at your service”: leaked calls between Lavrov and Hungary’s FM Recordings of conversations between Sergey Lavrov and Péter Szijjártó suggest the Hungarian minister was willing to advance Moscow’s interests within the EU. In one call, Lavrov asks for sanctions on… pic.twitter.com/ShNgsZDwun — NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2026

Ιδιαίτερο βάρος δίνει και η φράση που αποδίδεται στον Σιγιάρτο στο τέλος της συνομιλίας, όταν αναφέρει προς τον Λαβρόφ ότι είναι «πάντα στη διάθεσή» του. Η διαρροή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ πολιτικό κλίμα για τον Ούγγρο υπουργό, μετά από δημοσιεύματα ότι μετέφερε ευαίσθητες πληροφορίες από ευρωπαϊκές συνεδριάσεις στη ρωσική πλευρά, κάτι που η Βουδαπέστη αρνείται ή υποβαθμίζει.

Leaked recordings suggest that Hungary’s Foreign Minister Péter Szijjártó maintained unusually close coordination with Russia’s Lavrov, sharing details from confidential EU discussions and working to influence sanctions policy. In one case, he helped advance efforts by oligarch… pic.twitter.com/KxknAdB4Z5 — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Πίεση λίγο πριν από τις κάλπες

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η Ουγγαρία οδηγείται σε βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου 2026, με τον Βίκτορ Όρμπαν να αντιμετωπίζει ισχυρή πίεση από την αντιπολίτευση και το φιλοδυτικό αφήγημα να επανέρχεται δυναμικά στην προεκλογική συζήτηση. Διεθνή μέσα περιγράφουν την αναμέτρηση ως κρίσιμη για την πορεία της χώρας και για τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία.

Μετά τη δημοσιοποίηση της ηχογράφησης, ο Σιγιάρτο δεν διέψευσε ευθέως τη συνομιλία, αλλά κατήγγειλε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες. Από την πλευρά της, η υπόθεση αναζωπυρώνει τις ευρωπαϊκές ανησυχίες ότι η Ουγγαρία υπονομεύει εκ των έσω τη γραμμή της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Βρυξελλών – Βουδαπέστης παραμένουν τεταμένες.

It has long been known that foreign intelligence services, with the active involvement of Hungarian journalists, have been intercepting my phone calls. Today they have made a new “major discovery”: they proved that I say the same publicly as I do on the phone. Nice work! For… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 31, 2026

