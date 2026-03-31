Διέρρευσε ηχητικό Λαβρόφ – Σιγιάρτο: Στο επίκεντρο παρέμβαση για άρση κυρώσεων της ΕΕ

Η διαρροή ηχητικού αποσπάσματος από συνομιλία του Πέτερ Σιγιάρτο με τον Σεργκέι Λαβρόφ επαναφέρει στο προσκήνιο τις στενές επαφές της Ουγγαρίας με τη Ρωσία, καθώς ο Ούγγρος υπουργός εμφανίζεται να συζητά παρέμβαση για την άρση ευρωπαϊκών κυρώσεων σε συγγενή Ρώσου ολιγάρχη.

31 Μαρ. 2026 16:30
Pelop News

Ηχητικό απόσπασμα από τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ ήρθε στη δημοσιότητα μέσω του ερευνητικού δικτύου VSquare, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων για τις σχέσεις της Βουδαπέστης με τη Μόσχα. Σύμφωνα με το Reuters, στο ηχητικό ο Σιγιάρτο ακούγεται να διαβεβαιώνει ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία θα κινηθούν για να αφαιρεθεί από τη λίστα κυρώσεων της ΕΕ η Γκουλμπαχόρ Ισμαΐλοβα, αδελφή του Ρώσου επιχειρηματία Αλίσερ Ουσμάνοφ. Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα του αποσπάσματος.

Η συνομιλία φέρεται να είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2024, ενώ η Ισμαΐλοβα αφαιρέθηκε τελικά από τη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2025, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας ανανέωσης που απαιτεί ομοφωνία των κρατών-μελών. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το Reuters, η Ουγγαρία είχε πράγματι πιέσει για διαγραφή συγκεκριμένων ονομάτων από το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει και η φράση που αποδίδεται στον Σιγιάρτο στο τέλος της συνομιλίας, όταν αναφέρει προς τον Λαβρόφ ότι είναι «πάντα στη διάθεσή» του. Η διαρροή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ πολιτικό κλίμα για τον Ούγγρο υπουργό, μετά από δημοσιεύματα ότι μετέφερε ευαίσθητες πληροφορίες από ευρωπαϊκές συνεδριάσεις στη ρωσική πλευρά, κάτι που η Βουδαπέστη αρνείται ή υποβαθμίζει.

Πίεση λίγο πριν από τις κάλπες

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η Ουγγαρία οδηγείται σε βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου 2026, με τον Βίκτορ Όρμπαν να αντιμετωπίζει ισχυρή πίεση από την αντιπολίτευση και το φιλοδυτικό αφήγημα να επανέρχεται δυναμικά στην προεκλογική συζήτηση. Διεθνή μέσα περιγράφουν την αναμέτρηση ως κρίσιμη για την πορεία της χώρας και για τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία.

Μετά τη δημοσιοποίηση της ηχογράφησης, ο Σιγιάρτο δεν διέψευσε ευθέως τη συνομιλία, αλλά κατήγγειλε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες. Από την πλευρά της, η υπόθεση αναζωπυρώνει τις ευρωπαϊκές ανησυχίες ότι η Ουγγαρία υπονομεύει εκ των έσω τη γραμμή της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Βρυξελλών – Βουδαπέστης παραμένουν τεταμένες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:18 Στη μικρή οθόνη η έρευνα για τον Τζέφρι Επστάιν
18:16 Γιώργος Βασιλειάδης: «ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πρέπει να διαλυθούν για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου»
18:11 Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή»
18:10 Ιρλανδία: Ένοπλοι ανάγκασαν διανομέα να μεταφέρει όχημα με βόμβα
18:10 Παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή βλέπει η ΕΕ – Συστάσεις για εξοικονόμηση
18:07 Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας με τις «χρυσές» λίρες, τα όπλα, τους εκβιασμούς και τις απάτες
18:00 Εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων: Νέα εποχή, η Πάτρα στο διάστημα – Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο και ο «Αρίσταρχος»
17:57 Ο Κίμι Αντονέλι γράφει Ιστορία
17:52 Σάντσεθ για τον νόμο του Ισραήλ: «Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ»
17:52 Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την ανάκληση της ελληνοποίησης του Γουόκαπ
17:46 Τράπεζες και MSCI σήκωσαν το Χρηματιστήριο, αλλά ο Μάρτιος έκλεισε με απώλειες
17:40 Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ δεν εκδίδουν τις γνωμοδοτήσεις τους έγκαιρα
17:31 Από τροφική δηλητηρίαση σε πιθανή δολοφονία: Νέα τροπή στην Ιταλία
17:30 Παίρνει μεγάλες διαστάσεις ο εμφύλιος στο Αίγιο – Η αντίδραση του Γ. Ντίνου και η ανταπάντηση του Β. Χριστόπουλου
17:23 Ελένη Λουκά: Παρέμβαση στην κηδεία της Μαρινέλλας
17:20 Σφοδρή κριτική της Μαρίας Καρυστιανού στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
17:12 Νετανιάχου για Ιράν: «Η Δύση άργησε να δει την απειλή»
17:08 Ζωγράφου: Αδιευκρίνιστοι οι θάνατοι μητέρας και κόρης – Ποινική δίωξη στον 54χρονο
17:03 Πασχαλινή αγορά: Τα μέτρα για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα
17:00 Ο Κυριάκος Γκόβας συγκλόνισε το Πανελλήνιο στον Patras Half Marathon – «Κανείς δεν πρέπει να παραιτείται»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
